Ezek voltak 2022 legköltségesebb időjárási katasztrófái

A biztosított károkat tekintve 3 és 100 milliárd dollár között kárt okoztak a legköltségesebb időjárási események: a számok csak becslések, így a tényleges költségek sokkal magasabbak lehetnek. A becsléseket a Christian Aid jelentése hozta nyilvánosságra.

A Sky News cikke listázza a tíz legnagyobb kárt okozó eseményt, melyek közt olyat is találhatunk, ami hazánkat is érintette. A jelentés kapcsán újra élénkké válhat a vita arról, hogy az ilyen típusú károk megfizetésére kit kellene kötelezni: született már a novemberi COP27 találkozón egy megállapodás egy klímakáralap létrehozásáról, de hogy ki ad ebbe pénzt és kinek nyújtható innen kifizetés, még nem tisztázott.

1. Ian hurrikán - 100 milliárd dollárnyi kár

A 4-es kategóriájú hurrikán hatalmas károkat okozott Kuba nyugati részén és az Egyesült Államok délkeleti részén.

Szeptember végén hét nap alatt legalább 150 ember életét oltotta ki és 40 ezer embert tett hajléktalanná.

2. Európai nyári aszály - 20 milliárd dollárnyi kár

A kontinenset 500 éve nem sújtotta olyan súlyos aszály, mint 2022 nyarán. Az élelmiszer- és energiatermelésre is kiható csapadékhiány a vízellátást és a vadvilágot is befolyásolta. Kevesebb élelmiszert termeltek miatta az európai országok, melyek területén erdőtüzek tomboltak, és 20 ezres többlethalálozást is számlájukra írhatunk.

A mostoha viszonyokat hazánk is megszenvedte.

Ötven éve nem volt Magyarországon akkora aszály, mint idén,

a folyók alacsony vízszintje miatt azok hajózhatósága is nehezítette az áruk, közte a gázolaj eljutását is hazánkba.

Magyarországon egyszázalékos GDP-kiesést okoz a jövőben a nagy meleg, amely akkora szárazságot okozott 2022-ben, hogy azt már az űrből is lehetett látni. Ilyen súlyosságú aszályok a jövőben akár 20-50 évente is bekövetkezhetnek Magyarországon. A búza és a kukoricatermelés visszaesése mellett a legeltetésbe fogható területek mérete is jelentőse lecsökkent idén hazánkban.

3. Kínai árvizek - 12,3 milliárd dollárnyi kár

1961 óta nem esett akkora eső Kínában, mint júniusban: árvizeket és földcsuszamlásokat is okozott az esőzés, ami miatt emberek százezreit kellett otthonukból kitelepíteni.

4. Kínai aszály - 8,4 milliárd dollárnyi kár

Olyan meleg és száraz nyara sem volt Kínának 1961 óta, mint ami ezt követte: 70 napon át volt extrém magas a hőmérséklet és nagyon kevés a csapadék. Ez rosszul érintette a Jangce folyó vidékét, amely több mint 450 millió embernek és az ország terményeinek egyharmadának ad otthont.

5. Kelet-ausztrál árvizek - 7,5 milliárd dollárnyi kár

Február végétől márciusig tartottak az árvizek, melyek következtében 27 ember halt meg, 60 ezer embernek pedig el kellett hagynia otthonát.

Egyes városokban mindössze hat óra alatt hullott le egyhavi esőmennyiség,

miközben még az egy hónappal korábbi árvizek utáni helyreállításokkal sem sikerült végezni.

6. Pakisztáni árvizek - 5,6 milliárd dollárnyi kár

Június közepétől egészen szeptemberig tartottak az áradások, melyek következtében 1600 ember halt meg az országban.

7. Eunice vihar - 4,3 milliárd dollárnyi kár

A Eunice februárban öt napon át pusztított Belgiumban, Németországban, Írországban, Hollandiában, Lengyelországban és az Egyesült Királyságban. Hét ember vesztette életét ennek következtében. Az Egyesült Királyságban

196 kilométer per órás széllökéseket mértek,

több mint harminc éve nem tapasztaltak ilyet az országban.

8. Brazil aszály - 4 milliárd dollárnyi kár

Évtizedek óta nem volt olyan súlyos aszály Brazíliában, mint az idei év nagy részében. Az Amazonas folyó alacsony szintje különösen aggasztó.

9. Fiona hurrikán - 3 milliárd dollárnyi kár

Szeptember végén csapott le a szélvihar a karibi térségre és Kanadára: 25 ember halt meg és 13 ezren vesztették el otthonukat következtében. Sok utat kellett miatta lezárni,

egyes közösségek megközelíthetetlenné váltak és legalább négy nemzetközi repteret zártak le miatta.

10. Dél-afrikai árvizek - 3 milliárd dollárnyi kár

Áprilisban egy hét alatt 459 ember vesztette életét és több mint 40 ezer embernek kellett elhagynia otthonát az árvizek miatt. A vízszolgáltatás leállt, és Durban, Dél-Afrika egyik legforgalmasabb kikötője is működési nehézségekkel nézett szembe.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt