Emelkedésnek indult az arabica kávéfajta ára, ugyanis az aszályos időjárás miatt szűkült a kínálat Brazíliában ebből a kávéfajtából. "Természetesen, mint általában ilyenkor, mindig árnövekedésre számítunk" – mondta az InfoRádiónak Nezvál Máté, a 42 Coffee tulajdonosa, kávépörkölő-mester, kávészakértő.

Az aszállyal összefüggő terméskiesés akár évekre is visszavetheti a hozamokat ezeken a területeken, így ennek lesznek nagyobb hatásai, dacára annak, hogy Brazília a világ kávétermelésében már nem egyeduralkodó. A szakértő megjegyezte: feltehetőleg ez nálunk is érezhető lesz, hiszen hazánkba is rengeteg brazil kávé érkezik.

Brazília részaránya a világ kávétermelésében az arabica fajtából a szakértő szerint még mindig "kiugróan magas", és a kávéfogyasztási szokások, illetve a felvevőpiacok az elmúlt évek folyamán változtak:

az eddig tradicionálisan teafogyasztó nemzetek is kezdenek belépni a kávéfogyasztók sorába,

ezért most már a robusta is sokkal nagyobb részarányban jelenik meg. Ez változtat a teljes globális kávépiacon, mert a brazil kávétermelés részesedése ebben nem olyan kiugró, mint korábban volt. A legkiemelkedőbb robusta kávétermelő területek közé Vietnam, illetve Délkelet-Ázsia sorolható.

Az utóbbi hónapokban nagyon sok termék ára jelentősen emelkedett, és a kávé árában is várható növekedés, tekintettel arra, hogy Brazíliában aszály volt. A kávészakértő szerint "Brazília ilyen szempontból mindig is meghatározó trendteremtő volt", mert megadta, milyen irányba tartsanak az árak.

A másik gondot a globális szállítási és az ellátási láncok fennakadásai jelentik, mert a kávét konténerekben szállítják Európába, és az ehhez rendelkezésre álló konténerek és hajók száma korlátozottá vált az utóbbi időben – mondta Nezvál Máté. Ebből következik, hogy nemcsak az aszály, hanem a logisztika miatt is valószínűleg növekedés várható az árakban.

A szakértő ugyanakkor kiemelte: a tőzsdén a világ kávétermelésének a tízszerese fordul meg, és sokszor előfordul, hogy a kikötőben állnak a szállítmányok, és várják, hogy adják-vegyék őket. Így az, hogy idén kevesebb lesz a termés, sokszor inkább csak ürügy az áremelésre, mert amit a tőzsdei ármozgásokon látunk, az nem biztos, hogy tükröződik a valós mennyiségben – mondta a kávépörkölő-mester.

