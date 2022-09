Példátlan pusztítást okozott Kanadában a Fiona hurrikán

Példátlan pusztítást okozott Kanada atlanti partvidékén a Fiona hurrikán, hónapokig fog tartani a kiterjedt károkat szenvedett létfontosságú infrastruktúra újjáépítése - mondta vasárnap Bill Blair kanadai katasztrófavédelmi miniszter.

"Úgy gondolom, arányaiban párját ritkítja a kiterjedése annak, amivel meg kell birkóznunk" - közölte Blair a Reuters hírügynökségnek telefonon nyilatkozva, mikor arról kérdezték, hogy vonjon párhuzamot az Új-Skócia tartományban található Halifax városának térségét 2019-ben feldúló Dorian viharral.

"Úgy vélem, feltehetően több hónapnyi munkára lesz szükség ahhoz, hogy legalább részben helyre tudjuk állítani a létfontosságú infrastruktúrát - épületeket, házakat, a közösségi központok és iskolák szél által letépett tetőit" - fűzte hozzá.

A Fiona hurrikán helyi idő szerint szombat este érte el Kanada keleti részét, ahol az időjárás okozta károk miatt Új-Fundland és Labrador, valamint Québec tartományban több százezren maradtak áram nélkül. Több település lakóit evakuálni kellett, a Szent Lőrinc-öbölben több szigeten is lakóházakat és épületeket sodortak magukkal a hullámok.

Justin Trudeau kanadai kormányfő szombat éjjel közölte, hogy a kanadai hadsereget is bevetik a hurrikán által okozott pusztítás rendbehozatalához. A politikus lemondta jövő heti tokiói látogatását. "Megszelídülve" is pusztított A Fiona hurrikán a hét elején csapott le Puerto Ricóra, legkevesebb nyolc halálos áldozatot követelve. A karibi térségből északra vonuló hurrikán szombat éjjelre trópusi viharrá csitult. Az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont jelentése szerint a Fiona óránként 110 kilométeres erősségű széllökésekkel haladt. A trópus viharokat akár a vihar magjától 890 kilométerre is érezni.

Kanadában egyébként ritkán fordulnak elő hurrikánok, részben, mert a hidegebb, északi vizeket elérve elvesztik fő energiaforrásukat. Nem veszélytelenek ugyanakkor az így kialakuló poszttrópusi ciklonok sem, melyeknek magját ugyan szabad szemmel nem látni, de könnyen jelentkezhetnek hurrikán erősségű szélviharokkal.

Nyitókép: MTI/AP/The Canadian Press/Darren Calabrese