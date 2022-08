Az aszály miatt nem juthat el Magyarországra a mentesítő gázolaj

Európában az év ezen szakaszában jellemzően a tárolókat töltik fel dízellel, hogy télen legyen elegendő gázolaj, de idén nyáron az ellátással is gondok vannak. Ázsiából egy hajóflotta indult el, hogy dízelt szállítson a kontinensre, viszont a finomítók leállásától szenvedő Magyarországra már nem biztos, hogy jut a szállítmányból az aszály miatt – írja a napi.hu.

Amellett hogy Moszkva csökkentette a földgázszállítást, valamint az olajexportot, utóbbi esetében az is problémát jelent, hogy Európa olajfinomítói közül több teljesen leállt. A felsorolásban szerepel a Magyarországot ellátó három üzem, az OMV schwechati, a Mol pozsonyi és százhalombattai finomítója is. De Németországban is jelezte az OMV, hogy nem bír lépést tartani a dízeligénnyel a helyi olajfinomítója.

Most ez a hiány némileg csillapodhat: a Vortexa hajózási portál adatai szerint augusztusban eddig öt hajó közel 3 millió hordó gázolajat szállít Ázsiából Európába. Az exportőr országok is jól járnak, a gázolaj növekvő áramlása Európa felé az Amszterdam, Rotterdam és Antwerpen (ARA) csomópont Ázsiához képest magasabb árai által okozott piaci zavarok következménye. A kínai gazdaság pangása és az indiai szezonális kereslet lanyhulása szintén hozzájárult az ázsiai túlkínálathoz.

Viszont hiába kellett már az OMV schwechati leállása, valamint a Mol Nyrt. finomítóinak karbantartása és kiesése miatt Magyarországon is feloldani dízelkészleteket az állami stratégiai tartalékból, jó eséllyel a holland, belga és német kikötőkbe tartó dízelszállítmányokból nem sok, vagy inkább semmi nem jut el majd Magyarországra.

Európa történelmi aszállyal küzd, amely a Rajna vízszintjének csökkenését okozza. A vízi út, amely az ARA központban lévő olajtartályokat köti össze az európai belföldi fogyasztókkal, jelenleg a legtöbb uszály számára járhatatlan, ami olyan ellátási szűk keresztmetszetet okoz, amely a tél előtt feltöltendő készletek csökkenését idézheti elő.

Igazán a folyami hajózás révén lehetne nagy mennyiségű olajat szállítani Magyarország felé ebből az irányból, de a Rajna mellett a Duna vízszintje is csökken. Egyre kisebb merülésű hajók tudnak csak a folyón közlekedni, ami nehezíti az olajszállítást is.

Nyitókép: Pixabay