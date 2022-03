Húsz emberéletet követelt az özönvíz Sydneyben, és messze még a vége – fotók, videó

Az ítéletidőnek már húsz halálos áldozata van.

Egy elhagyott autó közelében holtan találtak egy 67 éves nőt és 34 éves fiát Sydney nyugati részén – közölték a hatóságok. A queenslandi rendőrség megerősítette egy február 27-e óta eltűntként nyilvántartott férfi halálát. Velük együtt húszra emelkedett az ítéletidő halálos áldozatainak száma. Többségük elárasztott házakban vagy a víz által elsodort autókban lelte halálát. Vízben elmerült autó az árvízzel elöntött Argyle utcában, Camdenben 2022. március 8-án. A heves esőzések miatt áradások sújtják Ausztrália keleti partvidékét. A természeti katasztrófa miatt Új-Dél-Wales államban emberek tízezreit kellett evakuálni. MTI/EPA/AAP/Dean Lewins

Queensland és Új-Dél-Wales államban rekordmennyiségű csapadék hullt az elmúlt hetekben, és a megáradt folyók városokat vágtak el a külvilágtól, illetve tanyákat, állatokat és utakat mostak el. Árvízzel elöntött terület Camdenben 2022. március 8-án. A heves esőzések miatt áradások sújtják Ausztrália keleti partvidékét. A természeti katasztrófa miatt Új-Dél-Wales államban emberek tízezreit kellett evakuálni. MTI/EPA/AAP/Dean Lewins

Dean Narramore ausztrál meteorológus egy sajtótájékoztatón elmondta: a következő egy-két nap még nehéz lesz.

Szerda éjjelig akár 120 milliméter csapadék is hullhat az ötmilliós Sydney-re.

Hétfő reggel óta helyenként 200 milliméter eső zúdult a nagyvárosra. A márciusi átlagos csapadékmennyiség körülbelül 140 milliméter szokott lenni a térségben.

Flood warnings stretched across Australia's east coast and tens of thousands of Sydney residents fled their homes as torrential rains again pummelled the country's largest city, flooding several big suburbs https://t.co/yLnvPgaLzO pic.twitter.com/fFFgsbqxH2 — Reuters (@Reuters) March 8, 2022