Már az űrből is látszik, mekkora az aszály az országban

Az utóbbi hónapokban kifejezetten jellemző volt az aszályos, csapadékmentes időjárás, ráadásul a mostani nyár eddig az átlagnál jóval melegebb volt, és gyakoriak voltak a magas hőmérsékleti csúcsok. Európában az átlaghoz képest jóval kevesebb csapadék esett az elmúlt három hónapban, évtizedek óta tartó szárazsági rekordok dőltek meg. Az idei forróság eddig több ezer emberéletet követelt Európában, ráadásul az időjárási viszonyok a hazai mezőgazdaságra, és az élelmiszerellátásra is súlyos hatással voltak.

A meterológusok a globálisan is jellemző magyarországi szárazságnak több okot is tulajdonítanak. Az aszály mára akkora mértéket öltött, hogy már az űrből is jól látható a különbség. A NASA műholdképe összahasonlítja a mostani és az egy évvel ezelőtti Magyarország képét.

A felvételről az Időkép számolt be egy Facebook-bejegyzésben:

