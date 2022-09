Teljes áramszünetet hozott Kubára a Ian hurrikán – videók, fotók

Kubában teljes áramszünet volt szerda reggel, miután az Ian hurrikán megrongálta az elektromosvezeték-rendszert, és elpusztította az ország legjelentősebb dohányültetvényeinek egy részét, amikor kedden partot ért az ország nyugati részén.

A kubai hatóságok egész éjjel azon dolgoztak, hogy fokozatosan visszaállítsák az áramszolgáltatást a karibi szigetország 11 milliós lakossága részére - közölte a kubai állami áramszolgáltató. Autó halad az Ian hurrikán által leszakított faágak között a kubai Pinar del Rióban 2022. szeptember 27-én. MTI/EPA/EFE/Yander Zamora

A hurrikán először csak mintegy 1 millió fogyasztót vágott el az áramszolgáltatástól az ország nyugati térségében, ám később a teljes elektromos hálózat összeomlott.

Hurricane Ian made landfall in western Cuba as a major hurricane early Tuesday.



Cubans are 10 times less likely to die in the event of a hurricane compared to people in the U.S.



Here’s why:pic.twitter.com/tdLbHwVbfh — AJ+ (@ajplus) September 27, 2022

A Kubát sújtó gazdasági válság miatt az elmúlt hónapokban egyébként is gyakoriak voltak az áramszünetek.

A partot éréskor az ötfokozatú skálán hármas besorolású Ian végigsöpört Pinar del Rio tartományon, ahol a legendás kubai szivarok alapanyagául szolgáló dohánylevelek nagy részét termesztik. Az egyik legfontosabb dohányültetvény, a La Robaina is súlyos károkat szenvedett a közösségi médiában megjelent fotók szerint.

People in Florida are stocking up on essential items as they await the landfall of an extreme weather system which has already swept across the Caribbean.



Hurricane Ian has already torn across Cuba and is expected to strengthen as it hits mainland US



? https://t.co/Y2mxhLojPN pic.twitter.com/bidnOZmvGr — Sky News (@SkyNews) September 28, 2022

Több tízezer embert kellett evakuálni a térségből, a hurrikán áradásokat okozott, házakat rongált meg, és fákat döntött ki. Még tart a károk pontos felmérése, kedd estig halálos áldozatokról nem érkezett jelentés. Egy férfi az Ian hurrikán által okozott viharban a kubai Pinar del Rióban 2022. szeptember 27-én. MTI/EPA/EFE/Yander Zamora

A kubai állami média jelentése szerint Miguel Diaz-Canel elnök a hurrikántól sújtott térségbe látogatott.

Up to 11 million people across Cuba have been left without power as Hurricane Ian tore down trees, buildings and tobacco farms.



The Category 3 storm is expected to strengthen as it moves towards mainland US



? https://t.co/ea141N1QEr pic.twitter.com/Gr7gBpa2FK — Sky News (@SkyNews) September 28, 2022

Az Egyesült Államok Miamiban működő Nemzeti Hurrikánközpontjának (NHC) jelentése szerint Kuba jelentős szél- és viharkárokat szenvedett, amikor az Ian hurrikán óránként 205 kilométeres sebességgel elérte a szigetet.

Az előrejelzések szerint Ian a következő napokban Florida felé veszi az irányt. Ron DeSantis floridai kormányzó az egész államra kiterjedő vészhelyzetet rendelt el, és esetleges áramkimaradásokra is figyelmeztetett, Joe Biden amerikai elnök pedig elhalasztotta keddre tervezett floridai útját. A déli államban 2,5 millió embert szólítottak fel, hogy hagyja el otthonát és húzódjon biztonságos helyre a hurrikán elől.

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Yander Zamora