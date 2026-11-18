A helyi közbiztonsági igazgatóság közölte, az intézkedés célja a társadalom védelme olyan fenyegetésekkel szemben, mint „a szélsőségesség és a radikalizálódás terjesztésére irányuló kísérletek, amelyek mindegyike veszélyezteti a társadalmi biztonságot és a nemzeti érdekeket, a hatályos jogszabályokkal összhangban”.

A döntés azt követően született, hogy a múlt hónapban egy templom elleni terrortámadásban kilenc ember életét vesztette, majd Jordánia légitámadásokat hajtott végre Szíriában, amelyekben állítása szerint az Iszlám Állam terrorszervezet húsz fegyveresével végzett.

November 5-én Jordánia közölte, hogy egy biztonsági tiszt meghalt, egy másik pedig megsebesült egy késes terrortámadásban Ammánban.

Az elmúlt években az Iszlám Állam szélsőségesei az orosz Pavel Durov által létrehozott mobil üzenetküldő alkalmazást használták nyilatkozataik közzétételére. Az orosz-francia állampolgárságú Durov ellen több országban is nyomozás folyik. 2024-ben a párizsi repülőtéren őrizetbe is vették, és azzal vádoltak, hogy

a Telegram moderációjának hiányosságai lehetővé teszik, hogy a segítségével bűncselekményeket kövessenek el.

Az ügyben hivatalos vizsgálatot indítottak, de Durovot később szabadlábra helyezték.

A mintegy egymilliárd felhasználóval rendelkező, végpontok közötti titkosítást alkalmazó Telegram rendkívül népszerű Oroszországban, Ukrajnában és a volt szovjet tagköztársaságokban.

Idén júliusban Oroszország bejelentette, hogy terrorcselekmények elősegítésével vádolta meg Durovot, arra hivatkozva, hogy az alkalmazást ukrán ügynökök használták támadások szervezésére Oroszország területén. Durov tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy a Telegram túl is teljesíti a tartalom moderálására és a bűnözés elleni küzdelemben a hatóságokkal való együttműködésre vonatkozó kötelezettségeit.