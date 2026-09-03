A CATL újabb leányvállalata kezdi meg a működését Debrecenben

A közlemény szerint a GreenPower Energy a CATL Debrecen modulösszeszerelő üzeme mellett található létesítményben kezdi meg a működését, ahol fejlett, ipari automatizálási rendszerek támogatják majd a munkavégzést.

A Contemporary Amperex Technology Hungary Kft. (CATL Debrecen) 100 százalékos tulajdonában álló leányvállalat elsősorban a CATL magyarországi működéséhez és az értékesítéshez kapcsolódó feladatokat lát majd el - jelezték, megjegyezve, hogy a társaság létrehozásának egyik célja "a nagyvállalat magyarországi tevékenységeinek funkcionális szétválasztása és a belső működés további optimalizálása".

Hozzátették: az új létesítményben nem történik akkumulátorcella-gyártás, és a tervezett műveletek során az akkumulátorok elektrokémiai működése sem változik.

A társaság a szükséges engedélyek megszerzését követően kezdheti meg működését az új létesítményben, ahol a raktározás mellett három fő technológiai tevékenységet végez majd: akkumulátorok újra csomagolását, modul- és pakkszintű összeszerelését, gyártóberendezések és szerelvények javítását, valamint egy megmunkáló műhely működtetése is a feladata lesz - tudatták a közleményben.

A cég tervezett tevékenysége szigorú biztonsági előírások és monitoring tevékenység mellett zajlik majd. A GreenPower Energy Debrecen Kft. az év végéig több mint 90 fő foglalkoztatásával számol, újabb munkahelyeket teremtve a városban - közölték.