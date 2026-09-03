ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.91
usd:
311.27
bux:
148307.14
2026. szeptember 3. csütörtök Hilda
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A drónnal készült képen a CATL Debrecen akkumulátorgyár 2026. augusztus 7-én. Ezen a napon a Debreceni Vízmû Zrt. vezérigazgatója közölte, hogy nem történt szabálytalan vízhasználat a CATL debreceni gyárában, miután egy környezetvédelmi egyesület azt írta: közel 4,5 millió liter víz (4500 köbméter) folyt át 41 óra alatt egy olyan vízórán, amely az akkumulátorgyár közelében van.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

A CATL újabb leányvállalata kezdi meg a működését Debrecenben

Infostart / MTI

A CATL debreceni leányvállalata, a GreenPower Energy Debrecen Kft. a tervek szerint október végén kezdi meg tevékenységét a debreceni déli ipari parkban található új, 44 ezer négyzetméteres csarnoképületben, a társaság elsősorban összeszerelési, újracsomagolási, megmunkálási és logisztikai feladatokat végez majd.

A közlemény szerint a GreenPower Energy a CATL Debrecen modulösszeszerelő üzeme mellett található létesítményben kezdi meg a működését, ahol fejlett, ipari automatizálási rendszerek támogatják majd a munkavégzést.

A Contemporary Amperex Technology Hungary Kft. (CATL Debrecen) 100 százalékos tulajdonában álló leányvállalat elsősorban a CATL magyarországi működéséhez és az értékesítéshez kapcsolódó feladatokat lát majd el - jelezték, megjegyezve, hogy a társaság létrehozásának egyik célja "a nagyvállalat magyarországi tevékenységeinek funkcionális szétválasztása és a belső működés további optimalizálása".

Hozzátették: az új létesítményben nem történik akkumulátorcella-gyártás, és a tervezett műveletek során az akkumulátorok elektrokémiai működése sem változik.

A társaság a szükséges engedélyek megszerzését követően kezdheti meg működését az új létesítményben, ahol a raktározás mellett három fő technológiai tevékenységet végez majd: akkumulátorok újra csomagolását, modul- és pakkszintű összeszerelését, gyártóberendezések és szerelvények javítását, valamint egy megmunkáló műhely működtetése is a feladata lesz - tudatták a közleményben.

A cég tervezett tevékenysége szigorú biztonsági előírások és monitoring tevékenység mellett zajlik majd. A GreenPower Energy Debrecen Kft. az év végéig több mint 90 fő foglalkoztatásával számol, újabb munkahelyeket teremtve a városban - közölték.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A CATL újabb leányvállalata kezdi meg a működését Debrecenben

összeszerelés

catl

kínai beruházás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A rollerektől a zebrákig: fontos közlekedési változások Szlovákiában

A rollerektől a zebrákig: fontos közlekedési változások Szlovákiában
Szeptember elsejétől szigorodtak és lényegesen átalakultak a közúti közlekedés szabályai Szlovákiában. A belügyminisztérium előterjesztése nyomán hatályba lépett törvénymódosítások a járművezetőket, a kisméretű elektromos eszközöket használókat, valamint a gyalogosokat egyaránt érintik, a jogalkotó célja pedig a közlekedés biztonságosabbá és logikusabbá tétele volt.
Megszűnhetnek a trafikkoncessziók, kötelező orvoskamarai tagság, béremelés a szociális szférában, „három csapás” az akkugyáraknak

Megszűnhetnek a trafikkoncessziók, kötelező orvoskamarai tagság, béremelés a szociális szférában, „három csapás” az akkugyáraknak

Két hét múlva várhatóan eltörlik a koncessziók jelenlegi rendszerét. Három elv mentén alakítják át a hulladékgazdálkodást, miután a kormány 90 milliárd forintnyi büntetést kell, hogy fizessen az EU-nak a Mohu mulasztásai után – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón.
 

Bóna Szabolcs: idén korábban kezdődik a méh állatjóléti támogatások kifizetése

Az egészségügyi többletforrás csaknem felét a szakdolgozói béremelésre fordítják

Tűzifaárstopot rendelt el a kormány a lakossági vevőknek

Magyar Péter Baka András köztársasági elnökkel egyeztetett

Visszakapcsolódott Magyarország az Erasmus-programba

Magyar Péter: özönlenek a panaszok, teljes felülvizsgálat jön a hulladékgazdálkodásban

Orbán Anita: új szerepet kaphatnak a kulturális intézetek

Ciklikus, háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament

VIDEÓ
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
Tanévkezdés: feladják a leckét a tanároknak is? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.04. péntek, 18:00
Vadnai Jonatán
világbajnok vitorlázó
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerika sem akart kimaradni a jóból

Amerika sem akart kimaradni a jóból

Jellemzően emelkedtek az ázsiai részvénypiacok csütörtökön, miután a globális kötvényhozamok csökkenése és az olajárak stabilizálódása javította a befektetői hangulatot. Európában is többnyire emlekedést láthatunk és Amerikában is emelkednek a tőzsdék, miután esni kezdtek a kötvényhozamok, azt követően, hogy a piacok ismét elkezdték kiárazni a szeptemberi kamatemelés esélyét. Eközben viszont a piaci szereplők  már a pénteken érkező amerikai munkaerőpiaci jelentésre is figyelnek, amely további fontos jelzést adhat a Fed várható kamatpályájáról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Leminősítést helyezett kilátásba a Scope, komoly kérdések merültek fel a magyar vállalat körül

Leminősítést helyezett kilátásba a Scope, komoly kérdések merültek fel a magyar vállalat körül

Felülvizsgálja a 4iG Nyrt. hitelminősítését a Scope Ratings, a vizsgálat célja pedig egy esetleges leminősítés.

BBC
Business Sport Travel Science
Lindsay Clancy's lawyer asks judge to remove juror from murder trial after tense exchange

Lindsay Clancy's lawyer asks judge to remove juror from murder trial after tense exchange

Clancy's lawyer argues the juror "refuses to listen" to the judge's instructions on what constitutes reasonable doubt.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 3. 22:06
Együttműködési megállapodást kötött a VDSZ és a Magyar Akkumulátor Szövetség
2026. szeptember 3. 21:40
Most kiderül, hogy volt-e telitalálatos a hatoson
×
×