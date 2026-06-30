ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.28
usd:
311.94
bux:
139063.08
2026. június 30. kedd Pál
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Jéggömbbe fagyasztott zöldséggel hûsíti magát egy zsiráf a római Bioparco állatkertben 2026. június 26-án.
Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Massimo Percossi

Tóth Tamás: Magyarországon is „veszélyben van” az eddigi hőmérsékleti rekord

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Az európai kontinensen az elmúlt napokban egészen meglepő helyeken, az Atlanti-óceán közelében is történelmi hőmérsékleti rekordok születtek, ami korábban elképzelhetetlennek tűnt – mondta az InfoRádióban a HungaroMet meteorológusa. Kiemelte, hogy a napokban trópusi éjszakák sorozata volt Európa nyugati és középső területein, ami a 20 Celsius-fok feletti minimum hőmérsékletet jelenti, és ez Magyarországon is abszolút jellemzővé vált.

Az elmúlt napokban megdőlt az abszolút hőmérsékleti rekord Svájcban, Németországban, Dániában, Csehországban és Lengyelországban, de Magyarországon is nagyon közel járunk hozzá. Tóth Tamás, a HungaroMet meteorológusa az InfoRádióban elmondta: a mostani hőhullám Franciaországból és környékéről indult, a napokban először ott születtek történelmi hőmérsékleti rekordok, ráadásul egészen meglepő helyeken. Eddig az Atlanti-óceán közelsége miatt elképzelhetetlennek tartották, hogy 40 Celsius-fok feletti hőmérséklet alakulhasson ki, most azonban erre is volt példa egyes franciaországi területeken.

Néhány nappal ezelőtt bizonyos helyeken 42-43 Celsius-fokos hőmérsékleti értékeket mértek közel az Atlanti-óceánhoz.

Ez a hőségcentrum fokozatosan helyeződött át Közép-Európa térségébe, és lassan megérkezett a Kárpát-medencébe is, amely a mostani hét elején az egész kontinens egyik legforróbb pontja. Tóth Tamás kiemelte, hogy a korábban említett országok közül Csehországban vasárnap született új abszolút hőmérsékleti rekord, és érdekesség, hogy éppen olyan csúcsot mértek, mint ami a magyarországi rekord. A meteorológus emlékeztetett, hogy ez az érték 41,9 Celsius-fok, amit 2007. július 20-án Kiskunhalason rögzítettek. Hozzátette: látva, hogy mennyire meleg a légtömeg, Magyarországon is „veszélyben van” az eddigi hőmérsékleti csúcs.

Az éjszakák nemcsak nálunk, a Kárpát-medencében, hanem tőlünk nyugatra, illetve északra is rendkívül melegek voltak a napokban.

Németországban voltak olyan helyek, ahol nem csökkent a minimum hőmérséklet 29 Celsius-fok alá este, ami óriási rekordnak számít Európa legnagyobb gazdaságában is, ilyenre korábban nem volt példa.

„Trópusi éjszakák sorozata volt Európa nyugati és középső területein, ami a 20 Celsius-fok feletti minimum hőmérsékletet jelenti, és most ez Magyarországon is abszolút jellemzővé vált” – magyarázta a HungaroMet meteorológusa.

Ezekben a napokban nagyon sokan és nagyon sokszor beszélnek a hőkupoláról, amely kifejezést Tóth Tamás szerint inkább a média terjesztette el. Általában olyan időjárási helyzetekre használják, amikor egy-egy régióban „hosszasan megragad a meleg levegő”. Ilyenkor a magas légköri áramlási viszonyok olyanokká válnak, hogy egy anticiklon tartósan egy-egy adott terület felett marad az erős nyári besugárzás következtében, és a gyenge légmozgás miatt a süllyedő levegő tovább tud helyben melegedni. Ahogy a meteorológus fogalmazott,

ez olyan, mintha „egy láthatatlan fedő csapdába csalná” a meleg levegőt.

Ilyen esetben még az is előfordulhat, hogy akár egy félkontinensnyi területen is tartósan megreked ez a forró légtömeg, és nem tud kiszabadulni ebből az egyensúlyi helyzetből, illetve csak nagyon lassan mozdul tovább a légköri áramlatok során. Tóth Tamás a hőkupolát „látványos, metaforikus elnevezésnek” tartja, de úgy véli, az időjárási helyzetet, szituációt azért jól leírja, amikor az említett forró légtömeg csapdába esik.

Mint mondta, például a sivatagokban azért nem beszélhetünk hőkupoláról, mert ott hónapokig rendkívül magas hőmérséklet jellemző a nyári időszakban, és az európainál jóval magasabb értékeket mérnek. A sivatagokban ez tulajdonképpen klimatológiai adottság. Ott a magasabb földrajzi szélességek felé áramlik ilyenkor a meleg levegő, ami beesik az említett láthatatlan csapdába, és tartósan megmarad.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

(A nyitóképen: jéggömbbe fagyasztott zöldséggel hűsíti magát egy zsiráf a római Bioparco állatkertben 2026. június 26-án.)

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Életmód    Tóth Tamás: Magyarországon is „veszélyben van” az eddigi hőmérsékleti rekord

rekord

hőség

hőmérséklet

meleg

kánikula

tóth tamás

hőkupola

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tóth Tamás: Magyarországon is „veszélyben van” az eddigi hőmérsékleti rekord

Tóth Tamás: Magyarországon is „veszélyben van” az eddigi hőmérsékleti rekord
Az európai kontinensen az elmúlt napokban egészen meglepő helyeken, az Atlanti-óceán közelében is történelmi hőmérsékleti rekordok születtek, ami korábban elképzelhetetlennek tűnt – mondta az InfoRádióban a HungaroMet meteorológusa. Kiemelte, hogy a napokban trópusi éjszakák sorozata volt Európa nyugati és középső területein, ami a 20 Celsius-fok feletti minimum hőmérsékletet jelenti, és ez Magyarországon is abszolút jellemzővé vált.
 

Ürge-Vorsatz Diána: borzalmas már a helyzet, az ágon megsült a gyümölcs, a vízben megfőttek az élőlények

Jön a fizetéskorlátozás és a Szuverenitási Hivatal megszüntetése

Jön a hidegfront, érkeznek az esők: mutatjuk a menetrendet

Sokkoló fotók a Balatonról, dráma a Tiszánál is

Forró a víz a Velencei-tóban – már amennyi maradt benne...

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Hőségriadó: mikor fogy ki a víz a csapból? Kovács Károly, Inforádió, Aréna
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.30. kedd, 18:00
Velkey György János
az Egyházi Kórházak Egyesületének elnöke, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: indul a vagyonvisszaszerzés, dönthet a bérek korlátozásáról a parlament

Tisza-kormány: indul a vagyonvisszaszerzés, dönthet a bérek korlátozásáról a parlament

Ma szavaz a parlament a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről, a polgármesterek javadalmazásának korlátozásáról és az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának létrehozásáról. Napirendre kerül továbbá az állambiztonsági iratok nyilvánosságának bővítését célzó javaslat, valamint olyan adó- és egészségügyi törvénymódosítások is, amelyek a különadó meghosszabbítását és a méltányossági gyógyszertámogatás rendszerének átalakítását érintik. Ezenfelül pedig továbbra is fókuszban az időjárás, amely szerdáig nagy kihívás elé állítja az országot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most minden magyarra szükség lesz - rendkívüli vízhelyzetre figyelmeztet a kormányfő

Most minden magyarra szükség lesz - rendkívüli vízhelyzetre figyelmeztet a kormányfő

Súlyos vízhiányról, hőhullámról és országos korlátozásokról beszélt a miniszterelnök a Parlamentben.

BBC
Business Sport Travel Science
Angry Venezuelans accuse government of negligence over earthquake response

Angry Venezuelans accuse government of negligence over earthquake response

People in areas devastated by twin earthquakes say they need more support from the government.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 30. 05:15
Sokakat bosszanthat a Netflix legújabb változtatása
2026. június 30. 04:45
Még a dohányzásnál is veszélyesebb lehet, ha valaki nincs jó formában?
×
×