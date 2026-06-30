Tóth Tamás: Magyarországon is „veszélyben van” az eddigi hőmérsékleti rekord

Az elmúlt napokban megdőlt az abszolút hőmérsékleti rekord Svájcban, Németországban, Dániában, Csehországban és Lengyelországban, de Magyarországon is nagyon közel járunk hozzá. Tóth Tamás, a HungaroMet meteorológusa az InfoRádióban elmondta: a mostani hőhullám Franciaországból és környékéről indult, a napokban először ott születtek történelmi hőmérsékleti rekordok, ráadásul egészen meglepő helyeken. Eddig az Atlanti-óceán közelsége miatt elképzelhetetlennek tartották, hogy 40 Celsius-fok feletti hőmérséklet alakulhasson ki, most azonban erre is volt példa egyes franciaországi területeken.

Néhány nappal ezelőtt bizonyos helyeken 42-43 Celsius-fokos hőmérsékleti értékeket mértek közel az Atlanti-óceánhoz.

Ez a hőségcentrum fokozatosan helyeződött át Közép-Európa térségébe, és lassan megérkezett a Kárpát-medencébe is, amely a mostani hét elején az egész kontinens egyik legforróbb pontja. Tóth Tamás kiemelte, hogy a korábban említett országok közül Csehországban vasárnap született új abszolút hőmérsékleti rekord, és érdekesség, hogy éppen olyan csúcsot mértek, mint ami a magyarországi rekord. A meteorológus emlékeztetett, hogy ez az érték 41,9 Celsius-fok, amit 2007. július 20-án Kiskunhalason rögzítettek. Hozzátette: látva, hogy mennyire meleg a légtömeg, Magyarországon is „veszélyben van” az eddigi hőmérsékleti csúcs.

Az éjszakák nemcsak nálunk, a Kárpát-medencében, hanem tőlünk nyugatra, illetve északra is rendkívül melegek voltak a napokban.

Németországban voltak olyan helyek, ahol nem csökkent a minimum hőmérséklet 29 Celsius-fok alá este, ami óriási rekordnak számít Európa legnagyobb gazdaságában is, ilyenre korábban nem volt példa.

„Trópusi éjszakák sorozata volt Európa nyugati és középső területein, ami a 20 Celsius-fok feletti minimum hőmérsékletet jelenti, és most ez Magyarországon is abszolút jellemzővé vált” – magyarázta a HungaroMet meteorológusa.

Ezekben a napokban nagyon sokan és nagyon sokszor beszélnek a hőkupoláról, amely kifejezést Tóth Tamás szerint inkább a média terjesztette el. Általában olyan időjárási helyzetekre használják, amikor egy-egy régióban „hosszasan megragad a meleg levegő”. Ilyenkor a magas légköri áramlási viszonyok olyanokká válnak, hogy egy anticiklon tartósan egy-egy adott terület felett marad az erős nyári besugárzás következtében, és a gyenge légmozgás miatt a süllyedő levegő tovább tud helyben melegedni. Ahogy a meteorológus fogalmazott,

ez olyan, mintha „egy láthatatlan fedő csapdába csalná” a meleg levegőt.

Ilyen esetben még az is előfordulhat, hogy akár egy félkontinensnyi területen is tartósan megreked ez a forró légtömeg, és nem tud kiszabadulni ebből az egyensúlyi helyzetből, illetve csak nagyon lassan mozdul tovább a légköri áramlatok során. Tóth Tamás a hőkupolát „látványos, metaforikus elnevezésnek” tartja, de úgy véli, az időjárási helyzetet, szituációt azért jól leírja, amikor az említett forró légtömeg csapdába esik.

Mint mondta, például a sivatagokban azért nem beszélhetünk hőkupoláról, mert ott hónapokig rendkívül magas hőmérséklet jellemző a nyári időszakban, és az európainál jóval magasabb értékeket mérnek. A sivatagokban ez tulajdonképpen klimatológiai adottság. Ott a magasabb földrajzi szélességek felé áramlik ilyenkor a meleg levegő, ami beesik az említett láthatatlan csapdába, és tartósan megmarad.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

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