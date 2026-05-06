Növeli a fordulatszámot a Tisza-kormáy – a nap hírei

Az alaptörvénnyel ellentétesnek minősítette és visszamenőleges hatállyal megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulást érintő veszélyhelyzeti kormányrendelet több elemét az Alkotmánybíróság. A testület megállapította, hogy a rendelet előkészítésekor megsértették az Országos Bírói Tanács véleményezési jogát azzal, hogy nem kérték fel álláspontja kifejtésére.

Már a szombati alakuló ülésen megtárgyalhatja az új minisztériumokkal és a veszélyhelyzettel összefüggő törvényjavaslatokat az Országgyűlés a most közzétett napirend alapján. A korábbi bejelentések szerint az új parlament már szombaton megválasztja a miniszterelnököt, és Magyar Péter már aznap leteszi a hivatali esküt.

Négy választókerület beosztásának megváltoztatását javasolja a népességszám változása miatt Nemzeti Választási Iroda. A választópolgárok száma Somogy vármegye 2. számú, Barcs központú, és Tolna vármegye mind a 3, Szekszárd, Dombóvár és Paks központú egyéni választókerületében tért el több mint 20 százalékkal az országos átlagtól.

Elkezdődött az átadás-átvétel a leköszönő és a leendő közlekedési miniszter között. Vitézy Dávid leendő közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be, hogy találkozott Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszterrel. Vitézy Dávid úgy fogalmazott: ahol csak lehet, a Tisza programjával összhangban vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére.

Több mint négyéves csúcsra erősödött a forint. A hazai fizetőeszköz a 360-as szint alá lépett az euróval szemben. A forintnál utoljára 2022 februárjában volt stabilan 360 alatt a jegyzés. Elemzők szerint a Hormuzi-szorosról érkező pozitív hírekre reagált a magyar deviza.

Az európai normáknak megfelelően rendezné a kutatóhálózat helyzetét a Magyar Tudományos Akadémia új elnökének megválasztott Pósfai Mihály. A júliusban hivatalba lépő Széchenyi-díjas geológus az InfoRádió Aréna című műsorában arra hívta fel a figyelmet, hogy a hálózat akkor tud jól működni, ha független, a kormánytól is valamilyen szinten.

8 év után távozik Orbán Balázs a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanácsadó Testületének elnöki posztjáról. A leköszönő kormányfő politikai igazgatója közölte: a továbbiakban oktatóként dolgozik az intézményben.

Lemondott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Papp Zsolt döntését azzal indokolta, hogy országgyűlési feladataira kíván koncentrálni.

Dancs Mihályt választották a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata új vezetőjének. Az eddigi elnök, Aba-Horváth István április 30-án mondott le tisztségéről, miután az Országgyűlés roma nemzetiségi szószólójává választották az áprilisi rszággyűlési választáson.

A honfoglalás és a reformáció is szerepelt a középfokú történelem érettségi feladatai között. Középfokon 71 ezren, emelt szinten mintegy 8 ezren adtak számot tudásukról. Holnap az angol, majd pénteken a német írásbelivel folytatódik az érettségi.

Elsősorban az olasz–magyar kétoldalú kapcsolatok erősítéséről, valamint az aktuális nemzetközi és európai uniós kérdésekről tárgyal csütörtökön Rómában az olasz és a leendő magyar miniszterelnök. Giorgia Meloni és Magyar Péter megbeszélésén szerepel az ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontok egyeztetése, az európai biztonsági helyzet és a Közel-Kelet fejleményei.

Az egyhangú döntéshozatal eltörlését sürgeti az Európai Unió külpolitikájában a német külügyminiszter. Johann Wadephul egy berlini rendezvényen úgy fogalmazott: a közösségnek alkalmazkodnia kell a valósághoz és rugalmasabbá kell válnia.

Válaszlépésekkel fenyegette meg Oroszországot a tűzszünet megsértése miatt az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij állítása szerint az orosz hadsereg több mint 1.800 alkalommal sértette meg a fegyvernyugvást légicsapásokkal és drónok alkalmazásával.

Visszaadta Magyarország az ukrán állami takarékbank márciusban lefoglalt pénzét és aranyát - jelentette be az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij szerint a lépés érdemben változtathat a két ország diplomáciai viszonyán. Az Oscsadbank furgonja 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított Ausztriából Ukrajnába.

Több mint 10 százalékkal csökkentek az olajárak, miután a legutóbbi hírek szerint az Egyesült Államok és Irán közel áll a konfliktust lezáró megállapodáshoz. Megegyezés hiányában az amerikai elnök ismét az Irán elleni légicsapások újraindítását helyezte kilátásba.

Romániában újjászervezné az európai elkötelezettségű pártok koalícióját a kormányból kilépett Szociáldemokrata Párt. Claudiu Manda, a tömörülés főtitkára arról beszélt: az Ilie Bolojan vezette koalíciós kormány megbuktatása után kész a Nemzeti Liberális Párt új kormányfőjelöltje vezetésével újjászervezni a koalíciót.

Panaszt nyújt be az Európai Unió Bíróságához Lengyelország a Mercosur-megállapodás ellen. A varsói kormány az egyenlőtlen versenyfeltételek miatt ellenzi a dél-amerikai országokkal kötött szabadkereskedelmi egyezményt.

Azonosították a hantavírus emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírustörzset a Hondius óceánjáró két fertőzött utasán. Az Egészségügyi Világszervezet továbbra is alacsonynak tartja a közegészségügyi kockázatot, mivel nincs jel arra, hogy a vírustörzs fertőzőképessége módosult volna.