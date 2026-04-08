Tragédia Kisvárdán, csak az egyik lakó tudott kimenekülni

Egy lakóház egyik szobája gyulladt ki, a tűz keletkezésének idején az épületben ketten tartózkodtak, egyiküknek sikerült kimenekülnie. A tűzoltók a tűzzel érintett ingatlanban egy embert találtak, akinek az életén már nem lehetett segíteni.

Hozzátették: nem zárható ki, hogy a tüzet a tizenhat négyzetméteres szobában a kályhából kipattanó szikra okozta, de a tűz pontos keletkezési körülményeit tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálják.

Megjegyezték: a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára, vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, gyakori, hogy a fűtőeszköz vagy a kémény állapota, esetleg dohányzás vagy főzés vezet lakástűzhöz. Célszerű az otthonokba füstérzékelőt beszerezni, mert az a tűz keletkezésekor azonnal jelez, amikor még van esély megfékezni a tüzet vagy épségben kimenekülni.

(Nyitóképünk illusztráció)