ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.2
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 7. vasárnap Ambrus
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az útdíjköteles Pentele híd (M8 Duna-híd) Dunaújváros közelében 2015. január 8-án.
Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor

Fontos Duna-hidat zárnak le vasárnap fél 9-től fél napon át

Infostart

A Pentele híd (M8-as autópálya) felújítási munkálatainak részeként a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. ismét forgalomkorlátozásokat jelentett be. Vasárnap és december 13-án, jövő szombaton lesznek teljes és részleges lezárások.

A munkálatok első üteme december 7-én, vasárnap a Kecskemét felé vezető oldalt érinti. A tervek szerint 8.30 és 8.45 óra között teljes pályazárra kerül sor. Ezt követően a híd csak egy sávon lesz járható.

Előreláthatóan 15.00 és 15.15 óra között ismételten pályazár lesz érvényben.

A terelés elbontása után a Pentele híd ismét korlátlanul használható lesz.

December 13-i korlátozás

A munkálatok második üteme december 13-án, szombaton a Dunaújváros/Dunaföldvár felé vezető oldalon okoz forgalomkorlátozást, a most vasárnapihoz hasonlóan, reggel fél 9-kor kezdődik a pályazár - írja a duol.hu, amely a további üzemezést is ismerteti.

Az első ütemről a másodikra történő áttelepítés miatt várhatóan

2025. december 9. és 11. között a leállósáv zárása lesz érvényben a hídon.

Az MKIF felhívja a figyelmet arra, hogy a lezárások és a munkavégzések időpontjai az időjárástól, a logisztikai szervezéstől és egyéb külső körülményektől függően módosulhatnak.

Kezdőlap    Belföld    Fontos Duna-hidat zárnak le vasárnap fél 9-től fél napon át

közlekedés

útlezárás

pentele-híd

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Legendás második világháborús színterekre térnek vissza az amerikai katonák, ezúttal egy teljesen másik ellenséggel nézhetnek farkasszemet

Legendás második világháborús színterekre térnek vissza az amerikai katonák, ezúttal egy teljesen másik ellenséggel nézhetnek farkasszemet

Egyre hangosabban szólnak a harci dobok a Távol-Keleten, a világnak szinte minden napra jut valami hír a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA) mozgásáról, vagy éppen legújabb fejlesztéseiről. Az utóbbi hetekben éppen Japánnal megy az acsarkodás, de a háttérben az Egyesült Államok folyamatosan erősíti a pozícióját, méghozzá nem is akárhol: a második világháború legendás helyszíneit élesztik újra, olyat is, ahonnan elindultak a bombázók 1945 augusztusában a Japán elleni atomcsapáshoz. A terv világos stratégiát vázol fel, amely arra figyelmezteti a teljes térséget, hogy egyre élénkebben éri őket a háború közelgő szele.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nyugdíj mellett keresi rommá magát a kiégett autószerelő: 33 év után váltott melót, bejött neki

Nyugdíj mellett keresi rommá magát a kiégett autószerelő: 33 év után váltott melót, bejött neki

Egyre több dolgozó lép új pályára a jobb megélhetés és stabilitás reményében, még ha a váltás komoly kihívásokkal is jár.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukrainian city hit by 'massive' strike as peace talks in US conclude

Ukrainian city hit by 'massive' strike as peace talks in US conclude

Russia carried out strikes on Kremenchuk, while its defence ministry said it had shot down 77 Ukrainian drones in several locations.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 7. 05:54
Drámai felvételek a Balatonról – nincs egyértelmű magyarázat a történtekre
2025. december 6. 22:01
Interaktív térképen a nagy háború magyarországi titkai – bárki böngészheti
×
×
×
×