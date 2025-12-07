Fontos Duna-hidat zárnak le vasárnap fél 9-től fél napon át

A munkálatok első üteme december 7-én, vasárnap a Kecskemét felé vezető oldalt érinti. A tervek szerint 8.30 és 8.45 óra között teljes pályazárra kerül sor. Ezt követően a híd csak egy sávon lesz járható.

Előreláthatóan 15.00 és 15.15 óra között ismételten pályazár lesz érvényben.

A terelés elbontása után a Pentele híd ismét korlátlanul használható lesz.

December 13-i korlátozás

A munkálatok második üteme december 13-án, szombaton a Dunaújváros/Dunaföldvár felé vezető oldalon okoz forgalomkorlátozást, a most vasárnapihoz hasonlóan, reggel fél 9-kor kezdődik a pályazár - írja a duol.hu, amely a további üzemezést is ismerteti.

Az első ütemről a másodikra történő áttelepítés miatt várhatóan

2025. december 9. és 11. között a leállósáv zárása lesz érvényben a hídon.

Az MKIF felhívja a figyelmet arra, hogy a lezárások és a munkavégzések időpontjai az időjárástól, a logisztikai szervezéstől és egyéb külső körülményektől függően módosulhatnak.