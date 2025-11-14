ARÉNA - PODCASTOK
Korcsolyapálya a budapesti városháza előtti karácsonyi vásárban
Nyitókép: Facebook/Budapest Városháza/Csizmazia Tibor

Jégpályával és -folyosóval, kézműves vásárral, finom falatokkal nyílt meg a karácsonyi vásár a Városháza Parkban

InfoRádió

Megnyitotta kapuit a budapesti Városháza parkban a főváros által szervezett karácsonyi vásár.

Budapest 152. születésnapjának lényegében az előestéjén nyílt meg a 2025-ös adventi és karácsonyi vásár és téli élménypark a Városháza parkban és a Deák téren, és itt áll Budapest feldíszített fenyőfája is – mondta az InfoRádióban Földes Tamás, a szervező Budapest Vásárcsarnokai Kft. ügyvezető igazgatója.

A Gerlóczy utcától a Bárczy István utcáig a Károly körúton, illetve a mögötte elhelyezkedő Városháza Parkban, valamint a Bárczy István utca után a Deák tér kijelölt területén nagyon sok kézműves, termelő és kereskedő, valamint számos vendéglátóegység kapott helyet. A Városháza Parkban fotópont is lesz, illetve fényvetítés látható minden nap a Merlin Színház oldalfelületén. A Városháza épületének középső felületrészére pedig kortárs művészeti alkotásokat vetít a Light Art Múzeum.

Már megnyílt a jégpálya és a hozzá kapcsolódó jégfolyosó. Itt lesznek ingyenes és kedvezményes korcsolyázási lehetőségek is.

A vásár 2026. január 10-ig tart nyitva, a jégpálya tovább, egészen január 31-ig várja a látogatókat.

Az adventi vasárnapokon a Városháza Parkban gyertyagyújtásra kerül sor, ezeket az eseményeket programok kísérik.

KAPCSOLÓDÓ HANG

