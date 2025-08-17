ARÉNA
2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
A H5-ös HÉV szentendrei végállomása 2021. június 9-én. Ezen a napon sajtótájékoztatót tartottak itt a H5-ös szentendrei HÉV-vonal és a végállomás megújulásáról. A tervek szerint 2026 elejére készül el az az új csomópont, amely magában foglalja a P+R parkolóházat, biciklitárolókat és közös rendszerbe fogja a HÉV- végállomást és a Volánbusz-pályaudvart. A kormány a szentendrei HÉV fejlesztését nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősítette, a döntés magában foglalja a H5-ös vonal és a szentendrei HÉV-végállomás felújítását.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Fontos HÉV-átjárót zárnak le a jövő héten

A szentendrei HÉV vonalán a MÁV a Szépvölgyi úti HÉV-átjáróban karbantartási munkálatokat végez, folytatva a vonal egyes részein a felújításokat.

Szépvölgyi út megállóhelynél a Szépvölgyi úti HÉV átjárót augusztus 21-én 3:00 órától augusztus 31-én 22:00 óráig karbantartási munkák miatt időszakosan, teljes szélességében munkagépek zárják le.

A Fővárosi Vízművek telephelyének megközelítését azért biztosítják a Slachta Margit rakpart felől. Az Árpád fejedelem útján az átjáró körzetében nem lesz korlátozás.

A gyalogosok és kerékpárosok átközlekedése a munkálatok ideje alatt biztosított marad - olvasható az obuda.hu-n.

Fotónk nem a helyszínen készült.

