Fontos HÉV-átjárót zárnak le a jövő héten

Szépvölgyi út megállóhelynél a Szépvölgyi úti HÉV átjárót augusztus 21-én 3:00 órától augusztus 31-én 22:00 óráig karbantartási munkák miatt időszakosan, teljes szélességében munkagépek zárják le.

A Fővárosi Vízművek telephelyének megközelítését azért biztosítják a Slachta Margit rakpart felől. Az Árpád fejedelem útján az átjáró körzetében nem lesz korlátozás.

A gyalogosok és kerékpárosok átközlekedése a munkálatok ideje alatt biztosított marad - olvasható az obuda.hu-n.

Fotónk nem a helyszínen készült.