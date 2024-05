Nem fogadja el a Kúria döntését az Építési és Közlekedési Minisztérium és az Alkotmánybírósághoz fordul az után, hogy kiderült: nincs akadálya annak, hogy az LMP népszavazást kezdeményezzen a kiemelt beruházássá nyilvánítás ellen - közölte a tárca az RTL Híradó megkeresésére. A minisztérium korábban azzal támadta a kezdeményezést, hogy az hatással lehet a központi költségvetésre, és ilyen ügyekben nem lehet népszavazást kiírni. A Kúria azonban nem látta megalapozottnak ezt az érvelést.

Összesen 11 jelölő szervezetnek sikerült összegyűjtenie az Európai Parlamenti választáson az induláshoz szükséges 20 ezer érvényes ajánlást. A Nemzeti Választási Iroda elvégezte az EP-választáson listát állító szervezetek ajánlásainak vizsgálatát. Megállapította, hogy két szervezet, az Új Alternatíva Párt és a Nép Pártján nem tudta összegyűjteni a 20 ezer aláírást. Az önkormányzati és nemzetiségi választáson indulni szándékozó jelölteknek hétfőn délután 4 óráig kell bejelenteniük indulási szándékukat a helyi választási bizottságnál, a vármegyei listát állító jelölőszervezetek pedig május 7-én 16 óráig gyűjthetik az ajánlásokat.

Karácsony Gergely is leadta főpolgármester-jelölti ajánlásait a Nemzeti Választási Irodának – derült ki az NVI adatbázisából. Elsőként Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP jelöltje tette meg, őt már nyilvántartásba is vették. Később Grundtner András, a Mi Hazánk jelöltje és Vitézy Dávid, az LMP és a magáról elnevezett civil szervezet közös jelöltje is leadta az aláírásgyűjtő íveit.

Az önkormányzati választásokon megyei listákat is indít a Tisza Párt – mondta a párt alelnöke debreceni demonstrációján. Magyar Péter a Református Nagytemplom előtt tartott nagygyűlésen felidézte, hogy az Európai Parlamenti listával induló pártok sorában a Tiszáé lesz a 10-es sorszámú lista. Beszél arról is, hogy két kormánypárti és két ellenzéki vezetésű kerületben polgármester-jelölteket is indítanak és budapesti listájuk is lesz.

Ugyanazok a külföldi támogatók vannak Magyar Péter mögött, akik Márki-Zay Pétert is segítették - közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán. Menczer Tamás videójában úgy vélte: a külföldi finanszírozók beállnak valaki mögé, most épp Magyar Péter mögé , de ahogy a Momentum és Márki-Zay Péter korábban megbukott, úgy a következő csalódás a Tisza pártra vár.

A magyarok 96 százaléka felköszönti az édesanyját anyák napján – derült a KINCS felméréséből. A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért Anyák napja alkalmából közölt kutatása szerint, a többségnek jó a kapcsolata az édesanyjával, tízből nyolc válaszadó napi rendszeresség beszél vele. Magyarországon 3 millió 130 ezer anya él, akiknek átlagosan két gyermekük van.

Ma tartották az Élet menetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező séta résztvevői a Dohány utcai zsinagógától indultak és a Keleti pályaudvar előtti térhez mentek. A rendezvény kezdetén leleplezték a zsinagóga előtti Herzl Tivadar téren az 1944. májusa és júliusa között elhurcolt és meggyilkolt 440 ezer magyar zsidó emlékére állított emléktáblát. Niedermüller Péter VII. kerületi polgármester hangsúlyozta: a magyar társadalom súlyos morális kudarca és bűne, hogy nem védtük meg zsidó honftársainkat és ez a bűn beleégett a nemzet történelmébe.

Súlyosan megsérült egy néző a Richter cirkusz szombati, soproni előadásán – írta a Richter Florian Cirkusz a Facebook-oldalán. A lengőtrapéz produkció közben történt a baleset, a sérültet mentő látta el. Az esti előadás emiatt elmaradt, de hozzátették, hogy ma már újra lesz műsor. A Telex egy szemtanúra hivatkozva azt írja: az artistáknak kifeszített védőhálót tartó fémrudak egyike engedett el és zuhant a nézőkre, amikor egy légtornász a hálóba esett.

Tel-Avivban tízezrek tüntettek a gázai túszok hazahozatalát és tűzszünetet követelve. A demonstrálók élesen bírálták Benjamin Netanjahu miniszterelnököt a gázai konfliktus eszkalációjáért. A Hamász küldöttsége közben Egyiptomban találkozott közvetítőkkel, de új fejleményről nem számoltak be, a megbeszéléseken felmerült egy 40 napos tűzszünet lehetősége is.

Az Egyesült Államokban a rendőrség mintegy 25 palesztinbarát tüntetőt őrizetbe vett, és kiürített egy tábort a Virginiai Egyetemen. Eközben az amerikai egyetemek további zavargásokra készültek fel a diplomaosztó ünnepségek idején. A diákok már több tucat egyetemen gyűltek össze vagy állítottak fel sátrakat, hogy tiltakozzanak a hónapok óta tartó gázai háború ellen, és felszólítsák Joe Biden amerikai elnököt, hogy tegyen többet a gázai vérontás megállításáért.

Egyéniben magyar győzelmek születtek az Ultrabalatonon, amelyen több mint 25 ezer résztvevőt regisztráltak. Ezen kívül kordösszeg, majdnem 23 millió forint gyűlt össze karitatív célokra. Az eseményre közel 30 országból érkeztek futók. A férfiaknál Erős Tibor 17 óra 35 perc alatt, a nőknél pedig Nagy Katalin 20 óra 30 perc alatt teljesítette a 211 kilométeres távot a leggyorsabban.

Elhunyt Bernard Hill, A Gyűrűk Ura és a Titanic színésze – közölte a BBC. A 79 éves brit színész legismertebb szerepe Edward Smith kapitány az 1997-ben Oscar-díjat nyert Titanic című filmben, illetve Théoden király szerepe a Peter Jackson rendezésében készült, tizenegy Oscar-díjat nyert Gyűrűk Ura trilógia két részében.