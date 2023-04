Pénzügyminiszter: az idén 70 százalék alá mérséklik az államadósság arányát – a nap hírei

Finnország hivatalosan a NATO tagjává vált, miután képviselői letétbe helyezték országuk csatlakozásának ratifikációs okmányait az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének brüsszeli székházában. Finnország ezzel az észak-atlanti szövetség 31. tagállama lett. Az észak-atlanti szövetség főtitkára történelmi napnak nevezte Finnország NATO-csatlakozását. Jens Stoltenberg reményét fejezte ki, hogy a tagállamok jóváhagyása által Svédország is mihamarabb a szövetség tagjává válhat. Antony Blinken amerikai külügyminiszter arról beszélt, hogy Helsinki NATO-csatlakozása az egyetlen dolog, amit Vlagyimir Putyinnak köszönhetünk. Közben a Kreml azt hangsúlyozta: Finnország helyzete gyökeresen eltér az Ukrajnával kapcsolatos problémától, mert az észak-európai állammal Oroszországnak nem volt vitája.

Ukrajna NATO-csatlakozásának előmozdítása lesz a NATO-Ukrajna Bizottság ülésének legfontosabb témája – mondta az ukrán külügyminiszter. Dmitro Kuleba szerint Finnország NATO-csatlakozása azt jelenti, hogy nincs jobb megoldás az észak-atlanti térség biztonságának megerősítésére, mint a bővítés. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár hangsúlyozta: az ülésen áttekintik majd, hogy a szövetségesek miként tudják fenntartani és növelni katonai, gazdasági és pénzügyi segítségüket Kijevnek. A magyar külügyminiszter szerint az ukrán tárcavezető meghívása a NATO külügyminiszteri tanácsülésére sérti a szövetségesek egységének elvét.

Az ellátásbiztonság garantálásához szükséges a magyar-román energetikai együttműködés – mondta a külgazdasági és külügyminiszter Bukarestben. Szijjártó Péter szerint Románia a jövőben nemcsak tranzitútvonalként, hanem származási országként is szóba jöhet a magyar földgázellátáshoz, Magyarország így érdekelt abban, hogy mielőbb döntsenek a fekete-tengeri mezők kitermeléséről. Szijjártó Péter ismertette azt is, hogy 2030-ra megépül a negyedik gyorsforgalmi útkapcsolat is Magyarország és Románia között.

Térségenként eltérő megoldásokkal gyorsítható felzárkózás – mondta a területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor az Egyensúly Intézet konferenciáján a 2010 óta elért fejlődési ütemet egyenletesnek és biztosnak nevezte, de hozzátette, hogy még mindig nagyok a regionális különbségek, és másfajta segítséget igényel a főváros, mást a vidék fejlettebb és kevésbé fejlett részei. Hozzátette: a források elosztásában meg kell találni az egyensúlyt, hogy a hátrányosabb helyzetű térségek ne a többiek rovására kapjanak támogatást.

A kormány támogatja a Hungaroring tervezett fejlesztési munkálatainak megvalósulását. Az előzetes tervek szerint a 2026-os Formula-1-es Magyar Nagydíjat már a teljesen megújult létesítményben rendezik - jelentette be Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár. Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója az InfoRádiónak elmondta: a fő munkálatok megkezdéséhez elengedhetetlen a közművek most is zajló felújítása és a rekonstrukciók megalapozzák a pálya Formula1-es szerződésének meghosszabbítását 2032-ig.

Még az idén 70 százalék alá mérséklik az államadósság arányát - mondta a pénzügyminiszter a KSH legújabb adatait kommentálva. Varga Mihály közösségi oldalán azt írta: csökkentik a költségvetési hiányt is. A tárcavezető azután beszélt erről, hogy a KSH előzetes adatai alapján tavaly 6,2 százalékos volt az államháztartás hiánya és az államadósság 73,3 százalék lett. A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy 2021-ben még 76,6 százalék volt ez az arány.

Átlagosan tíz százalékkal nőnek a bérek a postánál, januárig visszamenőleg. A bérfejlesztés mértékéről és annak részletes feltételeiről szóló megállapodást az érdekképviseletekkel ma írták alá. A megemelt béreket első alkalommal az áprilisi hóra vonatkozó bérükkel kapják meg a munkavállalók.

A Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke szerint az új jogállási törvénnyel a kormány célja egyebek mellett, hogy eltakarja a pedagógushiányt. Totyik Tamás az InfoRádiónak arról beszélt: a tervezett új foglalkoztatási rendszer teljes kiszolgáltatottságot jelent majd a pedagógusoknak. Az érdekképviselet alelnöke felmérésekre hivatkozva azt mondta: nagyjából 3000-en nyilatkoztak 4 nap alatt arról, hogy nem fogadják el az új foglalkoztatási konstrukciót. Úgy vélte: a fővárosban lesz a legnagyobb a pályaelhagyás aránya.

Kilép az MSZP-ből és új pártot alapít Mesterházy Attila. A szocialisták egykori elnöke, volt frakcióvezetője 23 év után távozik a tömörülésből. A politikus az InfoRádióban döntését azzal indokolta, az utóbbi években kisebbségben volt a véleménye és úgy látja: az MSZP elvesztette országos politikai befolyását, társadalmi támogatását. Hozzátette: az új, Szocialisták és Demokraták elnevezésű párt célja, hogy új szavazókat nyerjen meg egy balközép politikán alapuló kormányváltás érdekében.

Brüsszelben házkutatást tartottak az Európai Néppárt székházában. A hatóságok hivatalosan nem árulták el az akció célját, de sajtóértesülések szerint korrupciós ügyben nyomozhatnak. Az első információk alapján számítógépeket foglaltak le egy olyan korrupciós ügyben, ami 2019-es európai parlamenti választási kampányról szól, és amelyben a néppárt munkatársai is érintettek.