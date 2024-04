Ingatlant adna el vagy venne? Nagy változás jön

Októbertől kötelező lesz az e-aláírás az ingatlan adás-vételkor. Az ügyben készült Economx-összeállításban megszólaló, Havasi Dezső, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke azt mondta, már jelenleg is elektronikusan nyújtják be például a fizetési meghagyásokat, így működnek a céges és végrehajtási beadványok is.

A jogszabály kihirdetésekor a hatálybalépés még 2023. február 1. napjára volt időzítve, amelyet a jogalkotó első alkalommal 2024. február 1. napjára, majd július 1-jére halasztott. Az időpont jelenleg 2024. október 1. Az ügyek zökkenőmentes lebonyolításában nagy segítséget jelenthetnek az ügyvédek és a közjegyzők, akik az ügyfeleket tanácsokkal láthatják el az aláírás technikai feltételeiről.

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke elmondta: a többszöri halasztásnak az volt az oka, hogy az informatikai átállás olyan adatmennyiség kezelését, újrapozicionálását igényelte, amelyet előre nem láthatott a jogalkotó.

A változások számtalan területet, törvényt érintettek:

az ingatlan-nyilvántartási eljárást,

a földhivatali rendszert,

a személyi adatokkal összefüggő jogszabályokat,

a hazai és uniós adatvédelmi rendelkezéseket,

ezek összekapcsolása, harmonizálása a vártnál hosszabb ideig tartott.

Mint az összeállításból kiderül, már az elején nyilvánvaló volt, hogy a Mária-Terézia óta létező, és alapjaiban lényegesen nem is változó papíralapú nyilvántartás elektronikus nyilvántartására történő átváltása nem lesz egyszerű feladat. Ügyvédeket is kell képezni erre. Magyarországon jelenleg 14 ezer aktív ügyvéd, illetve 3000 jogtanácsos van. Egyelőre megbecsülni sem lehet, hogy közülük hányan fogják letenni a szükséges vizsgát. A képzés kétszer 2 órás elméleti képzés, a vizsgán pedig 20 tesztkérdésből 16-ra kell sikeres választ adni.

De mi lesz a lakossággal? Ugyanis nem mindenki rendelkezik e-aláírással és ügyfélkapu-hozzáféréssel, ám ingatlant adna el vagy venne, ezek nélkül pedig nem teheti meg. Nekik is segíthetnek az ügyvédek.