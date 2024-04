Újabb részletek a londoni kardos támadásról – egy 13 éves fiú meghalt

Reggel hét óra után bontakozott ki a tragédia a London keleti részén található Hainault metróállomás közelében.

Előzőleg egy férfi a fekete furgonjával belehajtott egy házba, majd a közösségi médiában feltűnt felvételek szerint az otthonok előtt kezdett el járkálni és egy szamurájkardnak tűnő eszközzel támadt emberekre.

A rendőrség először öt sebesültről beszélt, de délután közölte: egy 13 éves fiú a kórházban belehalt sebesüléseibe.

A további négy sebesült két rendőr és két polgári lakos, utóbbiak sérülései nem életveszélyesek. A rendőröknek műtéten kell átesniük „súlyos szúrt sebeik miatt, de nincsenek életveszélyben” – mondta Stuart Bell rendőrkapitány.

Bell arról is beszélt, hogy a riasztás után 22 perccel őrizetbe vett feltételezett elkövető 36 éves, és bár „hátborzongató” az eset, nem volt konkrét célpont és „úgy tűnik, nincs köze a terrorizmushoz”. A férfit a rendőrök először egy utcába szorították és emiatt tartott el egy darabig, amíg ártalmatlanná tették.

A képek és felvételek tanúsága szerint egy fiatalos kinézetű, szakállas, fehér férfi az elkövető.

Az egyik helyi lakos az Independent című lapnak azt mondta, „ez egy őrült volt, aki ártatlan emberekre támadt, akik épp, hogy megkezdték a munkanapjukat”. A szemtanú egy nagy csattanásra ébredt, és azt látta, hogy egy furgon a szemközti szomszéd házába csapódott.

Egy másik szomszéd odament, hogy segítsen a sofőrnek, de az rátámadt. Aki aztán visszaült a furgonba, az utca végén megállt vele, „és ekkor indult be a dolog. Az emberek rohantak és sikoltoztak. Látni lehetett, hogy több embert megszurkált. Az emberek házai előtt ólálkodott a kardjával... aztán visszasétált és lengette a kardját” – mesélte.

A férfi a házak hátsó kertjeibe is bemászott, és egy járókelő hangosan kiabálva figyelmeztette a lakosokat, hogy zárkózzanak be.

A rendőrök akkor szorították be, amikor befordult egy mellékutcába, ahonnan további sikoltozás és sírás hallatszott. Azt kiabálta, hogy „nem hisztek Istenben?”. Lefújták gázsprével, de először elszaladt.

Egy további szemtanú elmondta, hogy a férfit sokkolóval ártalmatlanították, miután megpróbált behatolni egy házba.

Sadiq Khan londoni főpolgármester azt mondta, „teljesen lesújtotta” az eset. Khan újraválasztásáról csütörtökön döntenek a londoni szavazók, és bár a felmérések szerint vezet, bírálói épp a közbiztonság romlása miatt támadják.