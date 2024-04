Csányi Sándor az Arénában: szintet léphet az OTP az új akvizíciókkal

Az OTP remek 2023-as eredményeiről ír a gazdasági sajtó és a részvényen is látszik, kétéves csúcsán volt éppen hétfőn. A várakozásaihoz képest is jó az eredmény, vagy nagyjából erre számított menet közben?

A tervekhez képest sokkal jobb eredménnyel zárt a bankcsoport. Eleve jelentős növekedésre számítottunk, de arra nem, hogy megháromszorozzuk az eredményt. Több országban kedvező volt a gazdasági helyzet, jók voltak a megtérülések, és összességében azt mondhatom, hogy valóban rekordévet tudtunk zárni.

Mi itt azt tapasztaltuk, hogy nem nagyon jó a gazdasági helyzet. Az OTP csoport által belakott országokban jobb volt a helyzet?

Bizonyos országokban jobb volt a helyzet. Magyarországon a tőkére vetített megtérülésünk 15-16 százalék között volt, míg csoportszinten 27 százalék. Különösen jó volt a növekedés Bulgáriában, Horvátországban alacsonyabbak voltak a kamatok is, jelentős eredményt értünk el, és jól sikerültek az akvizíciók, például Szlovéniában, ez szintén nagyban hozzájárult a csoport eredményéhez.

Van ezekben még több tartalék, vagy ezek az országok most stabilan fogják hozni nagyjából ezt az eredményt?

Van tartalék, mindenütt növekedésre számítunk. Eleve Szlovéniában csak 11 hónap eredménye van benne 2023-ból, majd 2024-ben már 12 hónap eredménye benne lesz. Egyetlen ország van, amelyik veszteséges volt: Üzbegisztán. Tavaly fél év után vettük át a bankot, és elég sok tartalékot képeztünk, ami jellemző az OTP csoportra, elég sokba kerül az átalakítási költség, de ezzel mind kalkuláltunk, de ott már ez évben jelentős eredményre számítunk. Én abban bízom, hogy az a rekord csak egy évig lesz rekord, és jövőre túlszárnyaljuk.

A betétgyűjtésben meg a hitelkihelyezésben vannak egyirányú folyamatok, vagy ahány ország, ez annyiféleképpen történik?

Minden ország egy kicsit különböző, de csoportszinten a hitel-betét mutató 72 százalék, tehát a betéteknek csak a 72 százalékát helyezzük ki, ami egy nagyon biztos, stabil pozíciót jelent, és nagyon fontos az is, hogy a különböző kötvénykibocsátások révén szerzett források 8 százalékot képviselnek csak az összes források között, mert hiszen a betét sokkal stabilabb, mint egy kötvény elvileg.

Az OTP hatékonysága és jövedelmezősége a régiós versenyben hogy áll? Nagyon nagyokkal is kell versenyezniük.

Jól állunk. Először meg kell említenem, ami nem hatékonyság, hanem méret, hogy az OTP történetében először a Banker Magazin szerint mi lettünk Közép-Európa és Kelet-Európa legnagyobb bankja. Eddig mindig mások voltak, leginkább a lengyel PKO BP, az ottani OTP, amelynek nagy előnye volt, hogy egy negyvenmilliós országban tevékenykedik. Most sikerült lehagyni őket, tehát nagyságban is előreléptünk, meghaladtuk a 100 milliárd eurót a bank mérlegfőösszegében, amitől kezdve már egy bank nagy banknak számít Európában. Ezen túlmenően a hatékonysági mutatóink, akármelyiket nézzük, legyen a kiadás-bevétel mutató vagy a tőkére vetített megtérülések, ezekben mind a versenytársainkat verjük, és ami még nagyon fontos és sajátja volt mindig az OTP-nek, hogy stabilitásra törekedett. Nemcsak jó öt százalék alá süllyedt a nem teljesítő hitelek aránya, de minden egyes problémás hitelkategóriában körülbelül dupla tartalékot képzünk, mint a versenytársaink, és ez egy nagyon fontos stabilitás, hogy túl a tőke, a likviditás stabilitásán, még a tartalékokban is olyan összegekkel rendelkezünk, ami minden potenciális kockázatot lefed. Nem véletlen, hogy tavaly végzett egy stressztesztet az európai bankhatóság a hetven legnagyobb európai banknál, amiben azt vizsgálta, hogy ha egy gazdasági krízis következne be a gazdaságba, akkor hogyan viselkedne a bankok mérlege, mennyire maradna stabil, elegendő lenne a tőke, és a hetven bank közül az OTP Európa negyedik legstabilabb bankja lett, amire nagyon büszkék vagyunk.

Egy nagybanknak másképp kell viselkednie a piacon, mint amikor még nem volt nagybank, vagy csak élveznie kell az előnyeit, hogy most már nagybank?

Vannak ennek előnyei, vannak hátrányai. Van olyan hátránya például, hogy egy rendszerszintű kockázatot hordozó banknak, tehát amelyik az egész gazdaságra nagy hatással lenne, ha tönkremenne, mindig több tőkekövetelményt ír elő a felügyelet, tehát magasabb tőkével kell gazdálkodnunk, ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy ugyanolyan megtérülést hozzunk, mint egy kis bank, sokkal több profitot kell csinálni, és nyilván a másik oldalról meg van hatékonysági előnye, hogy hatékonyabban tudunk gazdálkodni a különböző eszközeinkkel, számítástechnikai kapacitások kihasználásával, munkaerővel és így tovább.

Miben tud az OTP versenyképesebb lenni, jobb lenni, mint a vetélytársai? Most már nagy bankokkal kell mindig összemérni, vagy mindenkivel, aki a piacon van?

Magyarországon nem lehet bennünket összemérni senkivel, nem a minőség vagy a nagyság okán, hanem azért, mert a magyarországi mérlegben benne van egy csomó olyan szám, ami a csoporthoz kapcsolódik, például az 1800 milliárd befektetés, a leányvállalatokban a különböző tőkekövetelményekhez kapcsolódó tőkekibocsátás vagy a létszámunkban ott szerepelnek azok a kollégák, akik igazából a külföldi irányításával foglalkoznak, tehát így nem lehet összevetni. Hasonló szerkezetű bankokkal, mint, mondjuk, egy Unicredit, az Intesa, a Raiffeisen, ezekkel össze lehet bennünket hasonlítani, azt kell mondjam, hogy ezeknél sokkal hatékonyabbak vagyunk.

Hogyan fog alakulni a mostani meglátása szerint a magyarországi bankpiac? További koncentráció vagy ugyanennyi versenyző lesz 5-10 év múlva is, mint most?

Én mindig azt gondoltam, hogy ez sokkal gyorsabb folyamat lesz, és ehhez képest alig-alig van számottevő konszolidáció a magyar piacon. Akkor lesz konszolidáció elsősorban a magyar piacon, ha a magyar bankok tulajdonosait külföldön megvásárolják vagy merge-ekre kerül sor.

Lát ilyen folyamatokat?

Egyelőre nem nagyon látok ilyet.

Egy fintech céghez képest egy univerzális banknak, amilyen az OTP, miben rejlik a versenyképessége? A fintech céget azért szeretjük, mert olyan egyszerűnek tűnik minden.

Egyszerűnek tűnik, mert sokkal kevesebb szabály vonatkozik rájuk. Azt tartjuk unfairnek, ha nem bankként működik, még ha egyébként pénzügyi szolgáltatást is árul, mint például a Revolut, nem ugyanazoknak a követelményeknek kell megfelelni. De arra büszke vagyok, hogy amikor a mi mobilbanki applikációkat összehasonlítják és 4,7-4,8 pontot kapunk rá a maximális ötből, akkor csak egytizeddel maradunk el a Revolutól. Tehát annak ellenére, hogy nagyok vagyunk, ugyanolyan rugalmasak vagyunk és hasonló színvonalú szolgáltatást tudunk nyújtani, miközben annak a pénze, aki nálunk bankol, sokkal nagyobb biztonságban van, másrészt helyben kap ügyfélszolgálatot, ha bármilyen problémája van a kártyájával.

Mennyire kell például egy banki applikációt csillogóvá tenni? Most már azt is látom, hogy mekkora a karbonlábnyomom, hogyha vásárolok valamit.

A legfontosabb az, hogy kényelmes legyen használni. Ha valaki kezébe veszi, rögtön áttekinthető legyen, lehetőleg lefedje az általa használt termékek teljes körét és minél kevesebb lépéssel tudjon egy tranzakciót végrehajtani.

A digitális bankolás irányába tett lépés azt is jelenti, hogy a fiókok, az emberi kapcsolatok száma ezzel arányosan csökken?

Nyilvánvalóan minél inkább a tranzakciók terelődnek át a digitális eszközökre, kevesebbszer találkozik az ügyfél a banki alkalmazottal, de ez szerencse is, mert az ilyen tranzakcióknál nem túl sok hozzáadott értéke van a banki alkalmazottnak, de, mondjuk, egy jelzáloghitelnél vagy kisvállalati hitelnél vagy nagyobb összeg lekötésénél, privátbanki tanácsadásnál viszont szükséges továbbra is a személyes jelenlét, ezt az ügyfelek is igénylik és a banknak is szüksége van rá.

A hírek szerint egy eurózónás uniós tagállamban van akvizíciós terve az OTP-nek, olyan országban, ahol eddig nem volt jelen. Meg is indult a találgatás a gazdasági sajtóban, hogy ez vajon melyik ország lehet. Olyan ország, ahol mint univerzális nagybank versenyelőnyt élvez? Ilyen országot kell elképzelni?

Egy olyan országot, és akkor még annyit elárulok, és ez most exkluzív hír az InfoRádió kedvéért, hogy ezzel az akvizícióval egyidejűleg három országba lépünk be és olyan országokba, ahol nagyon fejlett a digitalizáció és nagyon fejlett a bankrendszer.

Tehát ez egy olyan bank, amelynek összesen három országban vannak fiókjai, érdekeltségei az anyabankkal együtt. Ez akkor egy nagy bank?

Egy viszonylag nagy bank.

Korábban arra törekedtek, hogy az OTP számára megfelelő üzemméretet érjenek el. Ezzel elérik az OTP számára megfelelő üzemméretet ebben a három országban?

Kettőben igen, egyben se lesz kicsi, de ott még nőni kell, de látható, hogy az OTP nem áll meg, és ha valahová már betettük a lábunkat, akkor ott minden potenciális célpontot megpróbálunk elérni és megvásárolni.

Hosszú távú terveik vannak? Összeköttetés kívánnak lenni Kelet meg Nyugat között? Ennek a gondolatnak most nagy divatja van.

Nagy divatja van, és beleillünk, de nem tudatosan. Teljesen világos, hogy Nyugat-Európa túlbankosított, a marzsok rendkívül alacsonyak, nagyon nehéz lenne a versenybe beszállni, egy nagyon jó pozícióban lévő bankot megvásárolni meg rendkívül drága, ezért inkább ez a délkeleti–északi irány az, ami jellemző.

A terjeszkedésben van most az OTP-nek versenytársa a nagy osztrák meg olasz bankok között? Ugyanazt a piacot nézik, és amikor lehet, akkor rácsapnak?

Nem nagyon aktívak, talán az Unicredit az, amelyik Görögországba fektetett be, ami egyébként a mi fejünkben is szerepelt mint terv, de lassabbak voltunk, mint az Unicredit.

Tehát most Görögországot kihúzhatom a találgatás listáján?

Nem, ezt a konkrét bankot ki lehet húzni, ahová befektetett. A többi, az Intesa, a Raiffeisen, az Erste, az elmúlt időszakban nem volt aktív az akvizíciós piacon.

Miért nem? Ennek mi a magyarázata?

Az Intesa hatalmas belföldi piaccal rendelkezik és ott erősíti a pozícióját vagy esetleg próbál konszolidálni. A Raiffeisennek voltak gondjai az orosz jelenlét miatt, mert az orosz aktivitás a mérlegében jelentős. Az Erste többszörös vezetőváltáson van túl, két vagy három vezérigazgatójuk volt az elmúlt évben, lehet, hogy emiatt egy kicsit lelassultak.

Mennyire lehet biztosnak mondani ezt az üzletet? Már indikatív ajánlatot tettek.

Ez csak egy szándék. Komoly árat tartalmaz, úgyhogy remélhetőleg komolyan veszik, de még azt sem látjuk tisztán, hogy vannak-e más ellenajánlatok.

Mikor derül ki, mi ennek a normál menetrendje?

Biztos vagyok benne, hogy ősz előtt nem nagyon derül ki.

És akkor ősztől lesz egy új OTP csoporttag valahol?

Nem. Mire lezárjuk a tranzakciót, az jövő év eleje. Az ősz elejére kiderül, hogy befutók lehetünk-e, akkor még kellenek engedélyek. Egy engedély megkapása Szlovéniában 18 hónapot vett igénybe, úgyhogy hiába volt már aláírva a szerződés.

Mi a tapasztalatuk az engedélyekkel?

Nyilván a vásárló személye, a megvásárolt banknak a személye, az adott ország eurózóna tag vagy nem eurózóna tag, mert akkor még az ECB, az Európai Központi Bank is szerephez jut. Ez nagyon változó, de ez volt a leghosszabb és talán hat-hét hónap volt a legrövidebb idő.

A Financial Timesnak tűnt föl, hogy milyen sok adót fizettek az elmúlt három évben az Oroszországban működő bankok. Az OTP fizette a harmadik legnagyobb adót. Miért ment ott ennyire jól a szekér mindenkinek?

Oroszország egy különleges piac. Mi a vállalati hitelállományunkat 85 százalékra lecsökkentettük, nem is adunk új vállalati hitelt. A lakossági piacon aktívabbak vagyunk, elsősorban fogyasztási hiteleket folyósítunk, viszont jelentősen megnőtt a tranzakciók száma annak ellenére, hogy dollárban se Oroszországon belül, se Oroszországon kívül nem tranzaktálunk, és euróban is csak az Európai Unióban, illetve Nagy-Britanniában fogadunk el megbízásokat, de nagyon sok bank kiszorult erről a piacról és ezek eredményeztek egy extra jövedelmet.

Ki lehet hozni Oroszországból a jövedelmet?

Az OTP tavaly is haza tudta hozni egyrészt a 80 milliárd forintnyi finanszírozást, amit a csoport biztosított Oroszország számára, és hazahoztunk 50 milliárd osztalékot is, és már erre az évre is van engedélyünk osztalék hazahozatalára.

Mi a tervük az oroszországi kintlévőségükkel?

Folyamatosan csökken az orosz kitettségünk és az ottani orosz tőkénk azáltal, hogy hozzuk haza a pénzt. A jelenlegi szabályozás szerint, ha el akarnánk adni, akkor az orosz állam kijelölne egy értékelőt, aki értékelné a banknak a valós piaci értékét és a vételár maximum 50 százalék lehet. Tehát rögtön buknánk 50 százalékot. A maradék 50 százalékból pedig körülbelül egyharmadot be kellene fizetni önkéntes adóként Oroszország újjáépítésére, tehát magyarul a teljes értéknek maximum az egyharmadát tudnánk hazahozni. Ennyiért nem akarjuk kidobni az eddigi erőfeszítést, befektetést az ablakon. Mindig elmondom, ha legalább 50 százalékát a tőkénknek vissza tudjuk kapni, akkor eladjuk a bankot, ha valaki ilyen ajánlatot tud tenni, és mellé kell az elnöki engedély természetesen, hogy értékesíteni lehessen a bankot, akkor örömmel eladjuk, de anélkül nem szeretnénk veszteséget elszámolni.

Tehát addig tartják és dolgozzon, terveljen és majd jönnek jobb idők?

Igen. Nagyon szigorú compliance előírások vannak, Oroszországban a külföldre irányuló tranzakciókat Budapesten is vizsgáljuk, és eddig teljesítettük a szankciós követelményeket, nem estünk bele véletlenül sem olyan hibába, hogy olyan ügyféllel kötöttünk volna üzletet, akivel nem lehet. Ez azért nagy dolog, mert elég sok tranzakció van és nagyon rövid az az idő, ami a tranzakciók lebonyolítására rendelkezésre áll és közben még meg kell vizsgálni a résztvevőket is, de eddig szerencsére ez sikerült.

Ukrajnai kitettségük hogy termel?

Ukrajnában is profitot termelünk. 2022-ben volt veszteség, nyilvánvalóan a háború nagyon sok extra költséget okozott nekünk is, de ott már eredményesek vagyunk, viszont nem tudjuk kihozni a profitot, és várunk állami privatizációra, mert néhány bank állami tulajdonba került vagy tönkrement azért, mert államosították, és ott szeretnénk Ukrajnában növelni a piaci jelenlétünket, ha van rá mód, akkor ott vásárolni szeretnénk.

Meg kell ezzel várni a háború végét? Nem lehet tudni, hogy a föld, amin a fiók van, az végül kié lesz.

Azért azt már látni, hogy mi is elveszítettük a fiókjainkat a Krímben is, meg Donyeckben is, úgyhogy azok a bankok, amik állami tulajdonban vannak jelenleg, azok is nyilván rendelkeztek ezekben a térségekbe fiókokkal, de az már nem része az értéknek.

Magyarországra áttérve: az extraprofitadó meddig tartható fönt? A szektor versenyképességén, az egész bankszektort nézve, mennyit ront vagy hogy befolyásolja egyáltalán?

Miután Magyarországon mindenki fizeti, így egymás közötti versenyképességünket nagyon nem rontja. Nyilván a külföldről jövő szolgáltatások versenyképességét rontja ugyanúgy, de inkább a makrogazdaságnak nem jók ezek a különadók, az egyszeri intézkedések, beavatkozások, mert ez mind a szektornak a hitelezési képességét csökkentik.

Tudnak ezzel menet közben számolni? Ezek az intézkedések néha kényszerből ötletszerűen jönnek.

Nem lehet az ilyen egyszeri intézkedésekre felkészülni, mert nem rendszeresen ismétlődik. Ha nehézség van, akkor a banki adóztatás nagyon kedves területe a politikusoknak, hiszen úgy gondolják, hogy a jövedelmen kívül népszerűséget is tudnak ezzel szerezni. Erre nem lehet felkészülni. Válaszolni lehet rá, hogy nyilván, ha kevesebb profit képződik, kevesebb tőke képződik, akkor kevesebb a banknak a hitelezési kapacitása is.

Ezt el tudják magyarázni, hogy az rossz a gazdaságnak, ha a bank kevesebb hitelt ad?

Azért aki a gazdasággal foglalkozik, érti ezeket az összefüggéseket, legfeljebb az adott pillanatban a költségvetési bevétel fontosabb, mint az, hogy az adott banknál a hitelállomány mennyivel nő.

Most hogy látja, mikorra simulhat ki egy normál üzletmenetre ez a piac? Amikor kivezetik a különadókat és mindenki úgy hitelez és úgy versenyez a hiteleivel a piacon, ahogy csak bír.

Jó lenne tudni, mert akkor már az esélyét is látnám, hogy kivezetik. Egyelőre abban sem vagyok teljesen biztos, hogy valaha kivezetik, de hozzáteszem, hogy a magyar gazdaság legnagyobb problémája most a rendkívül magas költségvetési hiány, ami egyébként olyan szempontból újkori vonás, hogy régen, beleértve már az első Orbán-kormányt is, a kormány híres volt arról, hogy nagyon fegyelmezett költségvetési politikát követ, és nem engedi a magas hiányt kialakítani. Ez most sikerült, és ez azért rossz, mert óhatatlanul az államháztartás finanszírozását, a magyar gazdaság kredibilitását is rontja, úgyhogy én abban bízom és annak látom most a nyomait, hogy a kormány elkötelezett, hogy a költségvetési hiányt csökkenti, és ha a költségvetési hiány csökken, akkor remélhetőleg ezek az extraprofitok is kivezetésre kerülhetnek.

