London újabb, félelmetes fegyvert ad Kijevnek

Az X-en publikáló OSINTtechnical portál szerint a most bejelentett 50-nel együtt a britek lényegében odaadták az összes AS-90-es mobil tüzérségi eszközüket az ukránoknak. Sőt, már a hadrendből korábban kivont példányok felújítását is megkezdték, hogy azokat is átadhassák.

Given actual readiness rates, it’s likely that the UK has already delivered all of its operational AS-90s to Ukraine, and dipped into repairing disabled/inoperative units for delivery. https://t.co/0Oh250dbfs pic.twitter.com/BlLE2TYwLa