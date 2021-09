A migrációs nyomás növekedésére számít Orbán Viktor - a nap hírei

A migrációs nyomás növekedésére számít a magyar déli határon az Afganisztánt elhagyók miatt a kormányfő. Orbán Viktor Röszkén, a cseh kormányfővel tartott határszemlén beszélt erről. A magyar miniszterelnök lehetségesnek nevezte, hogy vezényelnek majd ide embereket. Ismét úgy vélte: a gyenge pont Brüsszel, amely azt mondja, hogy aki el akar jönni Afganisztánból, azt be kell engedni. Azt is megismételte: oda kell vinni a segítséget, ahol a baj van, és nem a bajt kell behozni. Andrej Babis kijelentette, hogy a Brüsszel által javasolt kvóták helyett szerinte az embercsempészek ellen kell fellépni és Európán kívül kell megállítani a migránshullámot.

Közös konferencianyilatkozatot ír alá Orbán Viktor miniszterelnök a csütörtökön kezdődő 4. budapesti demográfiai csúcson az eseményen részt vevő állam- és kormányfőkkel arról, hogy ők is a családokban látják a megoldást a demográfiai problémákra. Novák Katalin, családokért felelős tárca nélküli miniszter elmondta: a nemzetközi csúcstalálkozón állami vezetők, politikusok, közéleti szereplők, tudósok, gondolkodók, a vállalati szféra képviselői, egyházi és civil szervezetek találkoznak egymással.

Gyorsabban változik a Föld klímája, mint eddig bármikor - mondta az államfő. Áder János a Kossuth rádióban arról beszélt, hogy globálisan többet fogyasztunk a természeti tőkéből, mint amennyi új termelődik. Ezért is fontos a november 29-e és december 5-e között Budapesten tartandó fenntarthatósági expo, amely a megoldásokról szól és rávilágít arra is, hogy a fenntarthatósági fordulat nemcsak kihívás, hanem gazdasági lehetőség is. A köztársasági elnök kiemelte: 160 cég mutatja be megoldásait; az expo egy másik kiállítása pedig interaktív módon a veszélyekre figyelmeztet.

Megjelent az október 4-étől elérhető NHP Zöld Otthon Program terméktájékoztatója – írta meg a Bankmonitor. A 2,5 százalékos kamatozású, legalább BB energiahatékonyságú új ingatlanokra felvehető hitel több újdonságot is tartalmaz. Ha valaki CSOK-ot is felvesz a hitel mellé, a kettő összegének kell beleférnie a 70 milliós limitbe. Egy kölcsönnek legfeljebb négy adósa lehet, a tulajdonosnak legalább 10 évig életvitelszerűen az ingatlanban kell élnie.

Cáfolja a BKV, hogy csúszna a 3-as metró felújítása. A társaság az InfoRádióval azt közölte, hogy várhatóan 2023 első negyedévében adják vissza az utasforgalomnak a vonalat, és jelenleg nem ismert olyan körülmény, ami a felújítási munkákat nehezítené. Korábban a Világgazdaság írt arról, hogy három hónapot csúszhat az észak-déli metró felújítása. Jelenleg hét belvárosi állomáson teljeskörű felújítás zajlik, a Lehel tér és a Nagyvárad tér állomásokon pedig már tartanak a korszerűsítést előkészítő munkálatok.

A Magyar Úszó Szövetség az elnökség döntése alapján saját bevételeiből ösztöndíjat folyósít egy éven át a válogatott legeredményesebb versenyzőinek. Az összesen 81 millió forint keretből az olimpia 1-8., a világbajnokság 1-6., és az Európa-bajnokság első 3 helyezettje, illetve az utánpótlás-világversenyeken egyéni aranyérmes válogatott kerettagoknak jár havi rendszeres juttatás: az eredmények függvényében nettó 100 és 300 ezer forint közötti összeg.

Olaszországban 23 millió dolgozónak tették kötelezővé a védettségi igazolást. Az állami és magánszektor alkalmazottai enélkül nem veszítik el munkahelyüket, de bérüket felfüggesztik október 15-től. Az olasz kormány rendelkezését már aláírta Sergio Mattarella államfő. A rendelkezés október közepétől december 31-ig érvényes. Ezzel egy időben a védettségi igazolás érvényességét a korábbi kilenc hónapról egy évre emelték.

Az összeomlás szélén áll az afgán egészségügyi rendszer az Egészségügyi Világszervezet szerint. A WHO főigazgatója és regionális igazgatója kabuli látogatása után Genfben arról beszélt, hogy sürgős intézkedések híján az országot küszöbön álló humanitárius katasztrófa fenyegeti. A WHO 170 tonna orvosi felszerelést juttatott el Afganisztánba a tálib hatalomátvétel óta. A segítségnyújtás folytatásához a szervezetnek mintegy 38 millió dollárra van szüksége a következő négy hónapban.

Szigorította a légszennyezési határértékekre vonatkozó irányelveit az Egészségügyi Világszervezet. A WHO 2005 után most adott ki új ajánlást. Az új irányelvben a szervezet jelentősen csökkentette a légszennyező anyagokra vonatkozó határértékeket. A tanulmányok azt mutatják, hogy a rossz levegőminőség jóval károsabb az emberekre az eddig feltételezettnél. A WHO becslése szerint évente mintegy hétmillió ember hal meg idő előtt a légszennyezés miatt.