Heves szócsatát hozott az első őszi parlamenti nap – a nap hírei

A kormány arra számít, hogy 5,5 százalék felett lesz az idei gazdasági növekedés, így a gyermekeket nevelők megkapják jövőre az szja-visszatérítést, a fegyveres testületek hivatásos állományának tagjai 6 havi fegyverpénzt és folytatódik a 13. havi nyugdíj visszaépítése – mondta a miniszterelnök az Országgyűlés őszi ülésszakának nyitó ülésén napirend előtt. Közölte: a kormány alkotmányos védelmet kíván adni a családtámogatásoknak és a munkát terhelő alacsony adóknak. Több témát is hiányolt a miniszterelnök beszédéből az ellenzék, amely kormányváltást sürgetett.

A koronavírus-járványnak lesz 4. hulláma, erre a kormány felkészült: van oltóanyag, gyógyszer, kórházi kapacitás – jelentette ki a miniszterelnök az Országgyűlésben. Orbán Viktor azt hangsúlyozta, hogy a korlátozások, a maszkhasználat nem elegendő, csak az oltással lehet kordában tartani a járványt. Mindenkit oltásra biztatott, és hangsúlyozta: csaknem 8 millió adag vakcina áll rendelkezésre, és az év végéig további 8 millió 900 ezer adag érkezik.

Az elmúlt 3 napon 1072 új fertőzöttet regisztráltak, 13 koronavírusos beteg halt meg. 380 embert ápolnak kórházban, 45-en gépi lélegeztetésre szorulnak. Az aktív fertőzöttek száma 7630-ra nőtt.

Lassan, de továbbra is növekszik a szennyvíz koronavírus-koncentrációja – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A vizsgált települések zömét stagnáló tendencia jellemzi, azonban Pécsett és Székesfehérváron növekedés, míg Szolnok esetében csökkenés tapasztalható. 13 városban továbbra is alacsony, kilenc mintavételi helyen pedig mérsékelt a koncentráció.

A BioNTech szerint az 5-11 éves korcsoportban is hatékony és biztonságos a Covid-19 ellen védő Pfizer vakcina. A német biotechnológiai vállalat közölte: az amerikai gyógyszergyártóval közösen kisgyermekeknek fejlesztett oltóanyag nem különbözik a 12 éven felüliek körében már használt vakcinától, de alacsonyabb az adagolás.

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén 2050-ig titkosították a Pegasus kémszoftver ügy anyagát. Az ülés határozatképes volt, ott volt a bizottság négy kormánypárti tagja, továbbá Pintér Sándor belügyminiszter és Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára is.

Kibővítették azok körét, akik pénzt kaphatnak vissza jövőre, ha gyermeket nevelnek – erősítette meg a miniszterelnök gazdasági főtanácsadója. Nagy Márton az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: az általános szabályok mellett adózókon kívül az ekhósoknak is visszaadják a befizetett szja-t jövő év február 15-ig. Rajtuk kívül a katások is kapnak visszatérítést. Kitért arra is, hogy még folynak az egyeztetések a garantált bérminimum emelésének mértékéről, de a 200 ezer forintos bérminimumról nincs vita a munkaadók és a munkavállalók között.

Szerdán történelmi csúcsra emelkedik a gázolaj ára. A holtankoljak.hu információi szerint a benzin literenkénti átlagára 2 forinttal csökken, míg a gázolaj 7 forinttal drágul. A 95-ös benzin 457 forintba kerül majd átlagosan, a dízel ára szintén 457 forint lesz. Ezzel csaknem 10 éves rekord dől meg szerdán.

Operatív törzs felügyeli a hétvégén kezdődő vadászati kiállítást, a rendezvényre minden készen áll – közölte a lebonyolításért felelős kormánybiztos. Kovács Zoltán elmondta, hogy az augusztus 20-i ünnepségsorozathoz, vagy a Nemzetköz Eucharisztikus Kongresszushoz hasonlóan a testületben a rendőrség és a mentők mellett minden szervezet képviselteti magát, amelynek feladata van az eseményhez kapcsolódóan.

A járványhelyzet romlása miatt elhalasztja a novemberre tervezett Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál megrendezését a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése. Gál Katalin, a szervezet elnöke az InfoRádiónak elmondta: a külföldi kiállítók többsége már most sem szívesen vállalkozik arra, hogy tömegrendezvényeken vegyen részt, és novemberre ez a helyzet tovább romolhat.

Lecseréli a jegyeket és a bérleteket a Budapesti Közlekedési Központ. Az utasok szeptembertől találkozhatnak az új formatervezéssel. Az egyik változás, hogy új hőpapírra nyomják a jegyeket és bérleteket. Emellett több olyan elem is kerül rájuk, amely akadályozza a visszaéléseket. Az átállás fokozatos lesz: néhány hónapig a mostani és az új változatok egyszerre lesznek forgalomban. A korábban vásárolt jegyekkel, továbbra is lehet majd utazni.

Robbanás rázta meg a kiskörei vízerőművet. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint 8 sérültje van az üzemi balesetnek. A balesetben 4 férfi szenvedett súlyos égési sérüléseket. További három férfi és egy nő szenvedett kisebb sérüléseket, jellemzően zúzódásokat. Nagy Csaba, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról számolt be, hogy eddig tisztázatlan okból történt a robbanás.