Percről percre - a koronavírus-járvány hétfői hírei

Kiderült az is, hogy hamarosan elkezdik a koronavírus elleni oltások beadását a 12 és 15 év közötti gyerekek korosztályában is.

2021.06.07. 12:00

Ukrajna nyugvópont felé tart

Ukrajnában tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése, hétfőre - idén először - alig több mint ötszáz új beteget jegyeztek fel, és a halálos áldozatok száma is épphogy meghaladta a harmincat. A hivatalosan közölt adatok alapján Ukrajnában az elmúlt napban 535 új esettel 2 215 052-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény több mint négyszázzal kevesebb a megelőző napiénál, amikor 937 új beteget regisztráltak, ami pedig kevesebb mint a fele volt az azt megelőző napinak. Ez ráadásul csaknem egy éve az eddigi legalacsonyabb napi növekmény, utoljára hasonlóan alacsonyat tavaly június 9-én jegyeztek fel - tette hozzá az Ukrajinszka Pravda hírportál. A jelentős csökkenésnek ugyanakkor lehet az oka az is, hogy hétvégenként kevesebben fordulnak orvoshoz és kevesebb tesztet végeznek. Az elhunytak száma is kevesebb volt az elmúlt két napban, most 33-mal nőtt, míg a megelőző napon 42-vel. A halálos áldozatok száma fokozatosan csökkent már az elmúlt napokban is, pénteken 86 volt, azelőtt viszont még száz körüli.

Vasárnap 24 860 embert oltottak be Ukrajnában. Az egészségügyi minisztérium sajtóközleménye szerint jelenleg Ukrajnában már hat régió - köztük Kárpátalja - áll készen arra, hogy a járványhelyzet szerinti legenyhébb, gyakorlatilag korlátozásmentes "zöld" besorolásba kerüljön. Jelenleg még az egész ország egységesen az eggyel szigorúbb "sárga" besorolásban van - számolt be az UNIAN hírügynökség. (MTI)