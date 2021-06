Magyarországon is kereskedelmi forgalomba hozná oltását a Moderna

A Moderna megállapodott a Medison Pharma nevű céggel, hogy Közép- és Kelet-Európában, valamint Izraelben kereskedelmi forgalomba kerül a gyógyszergyártó koronavírus elleni vakcinája.

Az mRNS-oltást gyártó cég közleménye szerint 20 országban kezdik majd el árulni a vakcinát: Magyarország mellett Lengyelországban, Csehországban, Romániában, Bulgáriában, Szlovéniában, Szlovákiában, Horvátországban, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Szerbiában, Ukrajnában, Moldovában, Albániában, Bosznia-Hercegovinában, Koszovóban, Észak-Macedóniában, Montenegróban és Izraelben lehet Moderna-oltást vásárolni.

Azt egyelőre nem tudni, mikortól.

A magyar kormány korábban többször hangsúlyozta, hogy magánszolgáltatókhoz nem kerülnek koronavírus elleni oltások, csak az állami egészségügyi rendszerben lehet hozzájutni a vakcinákhoz. Fiatalok A Moderna hétfőn azt is bejelentette : kérvényezte az Európai Gyógyszerügynökségnél vakcinája használatát a 12–15 éves korosztályban is. A cég 2500 fiatal bevonásával végzett harmadik fázisú klinikai teszteket, amelyek szerint az oltás 100 százalékban hatékony a fiatalok körében. Az Európai Gyógyszerügynökség eddig csak a Pfizer-BioNTech oltásának használatát engedélyezte a 12-15 éves korosztályban. Az Európai Bizottság is zöld utat adott az oltás használatára. Magyarországon még nem oltják ezt a korosztályt, az operatív törzs vizsgálja a kérdést

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor