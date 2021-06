Két bűncsoportra nem igazán hatottak a járvány elleni korlátozások

Az emberek többet voltak otthon, az utcák üresebbek voltak, így csökkenhetett ezeknek a bűncselekményeknek a száma, írja a The Guardian.

Egy 27 európai, amerikai és ázsiai város adatai alapján készített felmérés úgy találta, harmadával esett vissza a bűnözés mértéke úgy általában a lezárások ideje alatt - azokat követően azonban ismételt emelkedés kezdődött meg.

Az egyes bűncslekemény-típusok az alábbi mértékben estek vissza:

rablás 46%

járműlopás 39%

támadások 35%

betörés 28%

zsebtolvajlás és bolti lopás 47%.

Nem tart soká a hatás

Manuel Eisner kriminológus szerint a visszaesések nagy mértékűek, de rövid életűek voltak és a legnagyobb arányban a korlátozó intézkedések bevezetését követő második-ötödik hét között mutatkoztak meg. Ezt követően ismételten emelkedés indult el. Az adatok azt mutatják, hogy

azokban a városokban mutatták a legnagyobb visszaesést a bűncselekmények, amelyekben a legszigorúbbak voltak az intézkedések,

ugyanakkor az olyan helyeken is csökkent a bolti lopások száma, mint Malmö vagy Stockholm, ahol csak kérték a lakosságot arra, hogy maradjon otthon.

Barcelonában ugyanakkor, ahol az egyik legszigorúbb karantén-szabályredszert vezették be, teljesen átalakult a kép: a támadások száma 84 százalékkal esett vissza, a rablásoké 80 szézalékkal. A rendőrségnek napi 385 helyett 35 lopással kellett foglalkoznia.

A gyilkosságok számára kevésbé hatottak a lezárások

a Nature Human Behaviorben publikált kutatás szerint: azok száma mindössze 14 százalékkal esett vissza. Ennek oka lehet az is, hogy sok gyilkosság történik az emberek otthonában, de az is, hogy a szervezett bűnözés működése is változott a lezárások alatt. Egy januári mexikói kutatás is arra mutatott rá, hogy a szervezett bűnözés keretében elkövetett bűncselekmények száma nem csökken akkor sem, ha lezárások vannak életben.

Lima, Kolumbia és Brazília nagyvárosaiban ugyanakkor csökkent a szervezett bűnözés, sőt, a bandák saját szabályaik szerint lezárásokat tartottak életben azokon a területeken, amelyeket kontrollálnak.

Otthon több a bűncselekmény

Tom Kirchmaier professzor, a London School of Economics rendőrségi és bűnügyi kutatócsoportjának igazgatója azt mondja, az eredmények megerősítik a gyanút, hogy szoros kapcsolat van a zárlatok szigora és a bűnözés általános szintje között. "Ha valaki nem mehet ki, akkor sokkal nehezebb bűncselekményeket elkövetnie" - mondta.

"A partnerek és családtagok körében viszont jelentősen

megnőtt a családon belüli erőszak,

valamint a lezárás alatt eléggé elterjedtek a kerékpárlopások, mivel az embereknek alternatív közlekedési eszközökre volt szükségük" - mondja.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Mónus Márton