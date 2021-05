Szabad utazás: megosztott a magyar társadalom a kérdésben

Úgy tűnik, az Európában használt oltások védenek az új koronavírus-variánsok ellen, de a járványhelyzet alakulása a régióban továbbra is „törékeny”, ezért a külföldi utazásokat mellőzni kellene annak érdekében, hogy el lehessen kerülni, e fertőzési „zónákból” a járvány „veszélyes újjáéledése” alakuljon ki – figyelmeztetett a WHO a közelmúltban. A szervezet szerint jobb lenne, ha egy ideig nem utaznának az országok között sem az oltott, sem az oltatlan emberek, hogy megakadályozzák a vadtörzs és a koronavírus új variánsainak terjedését – teszi hozzá a Napi.hu, emlékeztetve, hogy a könnyebben fertőző indiai variáció már időközben Magyarországon is megjelent.

A WHO azután adott ki figyelmeztetést, hogy az Európai Parlament javaslatára megállapodás született a szabad utazás feltételeiről: egy új okmány, az „EU Digital Covid certificate” birtokában bárki utazhat. Ez tartalmazni fogja az oltással, a koronavírus-tesztelésekkel és a betegségből való felépüléssel kapcsolatos információkat minden állampolgár esetében. Az uniós polgárok akkor kaphatják majd meg az igazolványt, ha a három elem közül legalább az egyikkel rendelkeznek.

Mit akarnak a magyarok?

Az EU döntéshozói tehát zöld utat adtak a külföldi nyaralásoknak, miközben a WHO ezt még korlátozná, így adta magát a kérdés, hogy melyik állásponttal értenek egyet a magyarok. A Napi.hu és a Pulzus Kutató közös, a felnőtt lakosságra reprezentatív kutatása szerint a társadalom megosztott a kérdésben: 37 százalék szerint az Egészségügyi Világszervezet álláspontja a helyes, általános korlátozást támogatnak, míg 27 százalék az unión belül engedélyezné a szabad mozgást, 13 százalék viszont semmilyen tilalommal nem ért egyet. A magyarok 23 százaléka pedig külön elbírálást tart szükségesnek az egyes úti célok esetében.

Igazán éles különbségek a különböző generációk között látszanak: míg a 60 évesnél idősebbek 41, a 40-59 évesek 39 százaléka semmilyen külföldi utat nem hagyna, addig a fiataloknál ez az álláspont csak 30 százalékos támogatottsággal bír. Ugyanez a nézetkülönbség megjelenik az EU-n belüli utazásoknál is: a 18-39 évesek között 31 százalék mondja, hogy engedélyezhetők, míg a másik két korosztálynál 25-25 százalék ért ezzel egyet. A fiatalok 16 százaléka semmilyen korlátozást nem támogat, ami a másik két korcsoportnál 12, illetve 10 százalék.

Az iskolai végzettség szerint nézve az alap- és középfokú végzettséggel bírók 38-37 százaléka véli úgy, hogy a WHO teljes tilalma a követendő út, míg az egyetemet végzetteknél ez csak 31 százalék. Az EU-n belüli utazások engedélyezésénél még nagyobb a megosztottság: a felsőfokú tanulmányokkal bírók 36 százaléka ért ezzel egyet, míg a középfokúak esetében 29, a legkevésbé képzetteknél 24 százalék áll be e vélemény mögé. Az utóbbi csoport a leginkább korlátozásellenes is: 15 százalékuk nem ért egyet a tilalmakkal, míg a másik két csoportnál ez csak 11, illetve 9 százalék – derül ki a kutatásból, amely kitér továbbá a nemek és a lakóhely közti véleménykülönbségekre is.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Chalabala/Getty Images