Operatív törzs: már Magyarországon van az indiai mutáns

A múlt pénteki tájékoztatót követően, a hosszú hétvége után csak kedden tartott napi tájékoztatót az operatív törzs, szerdán és csütörtökön szünet következett, azonban pénteken ismét szót kért a járványügyi testület. (Napi járványadatok itt.)

György István, az országos oltási munkacsoport vezetője tájékoztatójában először visszatekintést adott:

december 26. óta zajlik az oltás, az egészségügyi dolgozókkal kezdődött, az idősotthoniakkal folytatódott

megalakultak a megyei oltási munkacsoportok a kormányhivatalok és a helyhatóságok, rendvédelmisek bevonásával

március 8-án értük el az 1 millió beoltottat

április 13-án értük el a 3 millió beoltottat

május 22-én átléptük az 5 millió beoltottat.

"A magyar oltási stratégia sikeressége immár megkérdőjelezhetetlen" - szögezte le.

Hozzátette, a teljes lakosság 52 százaléka már megkapta az oltást Magyarországon, szemben az EU-s 36 százalékkal. Azok oltása, akiket itthon még nem oltottak be, már csak a saját elhatározásukon múlik. Már sms-t is kaptak erről - jegyezte meg György István, bejelentve, hogy

már itt van az indiai mutáns Magyarországon.

Beszámolt a Magyarországon jelenleg az időpontfoglalón keresztül elérhető oltásokról is:

Pfizer

Sinopharm

Szputnyik (ebből már kevés van)

Janssen és Moderna (egyes budapesti oltópontokon)

AstraZeneca nem foglalható a szállítási zavarok miatt.

Háziorvosoknál is elérhetők oltások (mindeki maga választ, hogy háziorvoson vagy az időpontfoglalón keresztül oltakozik-e):

Pfizer

Sinopharm

Moderna

Janssen

áll rendelkezésre.

A héten érkezet vakcinák:

334 ezer Pfizer (egy része második körös oltásra megy, 175 ezer megy első körös oltásra megy - részben az online időpontfoglalón keresztül, részben a háziorvosokon keresztül hozzáférhető)

a 280 ezer AstraZeneca-oltást és 68 400 Modernát második körös oltásra adnak ki

érkezett 84 ezer Janssen-vakcina, részben oltóbuszokra, részben oltópontokra, részben háziorvosokhoz jut belőle.

Az oltási munkacsoport arra is kéri a szakrendelőket, hogy az orvos-beteg találkozások alkalmával ösztönözzék a betegeket az oltásra,

akár ott helyben is adják be az oltást.

12 megyében száznál is több településen 20 ezernél is többeket oltottak be oltóbuszokon vidéken Janssen-oltással - mondta még.

Biztatta az oltásra jelentkezésre a külhoni magyarokat is, ezt is meg fogják szervezni.

Az időpontfoglalóban hétről hétre frissítik az időpontokat - zárta gondolatait György István.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese a tájékoztatón elmondta, már a védelmi intézkedések feloldásának ötödik fokozatában járunk, látogathatók zenés-táncos rendezvények (ezek már ismert részleteiről is beszélt) és tarthatók családi rendezvények, nagyobb események is.

Főszabály szerint zárt térben - nem családi - rendezvényen védettségi igazolvánnyal lehet részt venni,

a tömegközlekedésben és a vásárlás, valamint ügyintézés helyszínén maszkot kell viselni.

Müller Cecília országos tisztifőorvos bizakodásra okot adó jó hírnek nevezte a járványadatok alakulását, kiemelten azt, hogy 999-re csökkent a lélegeztetés nélküli kórházi betegek száma.

"Egy hét alatt 39 százalékkal csökkent a fertőzöttek száma, koronavírusosok átlagéletkora 42 év, a gyógyultaké 43" - mondta még.

"Fertőzöttek többségét az aktív, munkaképes korú lakosság tesz ki"

- mutatott rá.

Területi fertőzöttmegoszlás:

14 százalék: főváros

13 százalék: Pest megye

9 százalék: Borsod-Abaúj-Zemplén megye.

Egyetlenegy megyében volt 9 százalékos növekedés: Vas megyében.

A fertőzöttek 95 százalékban valamilyen egyéb, krónikus megbetegedésben is szenvednek. Az elhunytak átlagéletkora 74 év.

Müller Cecília beszélt a két indiai mutánsos fertőzött magyarról: nem tudják, hogyan kapták el a vírust, utazási előzményük nincs, állapotuk viszont nem súlyos, csak egyikük volt kórházban, de nem lélegeztetőgépen, és már kifelé tart a betegségből.

Szennyvízadatok:

jelentősen csökken a vírus örökítőanyagának jelenléte,

"ez rendkívül kedvező hír" Müller Cecília szerint.

Végül elmondta, egy nívós amerikai lapban, a JAMA lapjában megjelent a Sinopharm-vakcina vizsgálati eredménye, eszerint a vakcina hatásossága 73-78 százalékos. A vizsgálat júliustól decemberig tartott a 2020-as évben. "Ez egyértelmű bizonyíték a kínai vakcina hatásosságára" - nyomatékosította a tisztifőorvos.

Tájékoztatót legközelebb jövő kedden tartanak.

Nyitókép: MTI/Vajda János