Percről percre - a koronavírus-járvány hétfői hírei

2021.05.31. 10:52

Szigorít Dél-Afrika

A koronavírus-járvány afrikai gócának számító Dél-afrikai Köztársaság hétfőtől szigorít a járvány miatt bevezetett korlátozásokon a harmadik hullám miatt - derül ki Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök bejelentéséből. Az újabb korlátozások értelmében a nem létfontosságú szolgáltatást nyújtó létesítményeknek - éttermek, bárok és edzőtermek - legkésőbb este 10 óráig be kell zárniuk. A beltéri eseményeken legfeljebb százan vehetnek részt (szemben az eddigi 250-nel), a kültéri eseményeken pedig legfeljebb 250-en gyülekezhetnek egy helyen (szemben az eddigi 500-zal). Az újabb szigorítások keretében jobban korlátozzák a jelenlétet a temetési szertartásokon is. Az elnök egyebek között az egészségügyi rendszer tehermentesítésével indokolta a szigorítások szükségességét, egyúttal hangsúlyozta az oltási kampány fontosságát. A valamivel több mint 58 millió lakosú Dél-afrikai Köztársaságban eddig közel 480 ezer egészségügyi dolgozót és további több mint 480 ezer, 60 évesnél idősebb embert oltottak be, mivel nem várt okok miatt késlekedett az oltási kampány. A dél-afrikai hatóságok a társas összejöveteleknek tulajdonítják a fertőzöttek számának növekedését, illetve annak, hogy szerintük az emberek nem tartják be az alapvető előírásokat a járvánnyal szemben. Az elmúlt hét során naponta átlagosan 3700 fertőzöttet regisztráltak az országban. A Dél-afrikai Köztársaságban a járvány kezdete óta valamivel több mint 1,66 millió fertőzöttet regisztráltak - ami az afrikai kontinensen regisztrált fertőzöttek mintegy harmada -, és a fertőzéshez köthető több mint 56 ezer halálesetet jegyeztek fel. (MTI)