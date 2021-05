A szerencsejátékot meg sem legyintette a koronavírus szele

A cég adózott eredménye több mint 23,9 milliárd forint lett, EBITDA mutatója (adó- és kamatfizetés, valamint értékcsökkenési leírás előtti eredmény) pedig 31,5 milliárd forintra nőtt.

A tiszta játékbevétel, tehát a szerencsejáték árbevételnek a játékosokat megillető nyereményekkel csökkentett összege 190 milliárd forintra emelkedett. A növekedéshez részben hozzájárult - a fejlesztések és értékesítésösztönző aktivitások mellett - a lottójátékok, azon belül az ötöslottó rendkívüli főnyeremény-halmozódása is.

Mint írták, a rekordbevétel a társaság járványhelyzetre való gyors reagálásának köszönhető, a járványra adott válaszként indított fejlesztések és értékesítésösztönző aktivitások a rövid távú kedvező hatásuk mellett megteremtették a hosszú távú növekedés és a válságálló működés alapjait is. Az elmúlt évben a sportfogadási ágazat és a digitális csatornák népszerűsége is jelentősen megnőtt. A Szerencsejáték Zrt. a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak ellensúlyozására azonnali segítséget nyújtott a kkv szektorba tartozó partneri értékesítő hálózatának a hálózatvédelmi és fejlesztési akcióterv bevezetéséve. Ezzel 7 milliárd forintos többletforrást biztosít 2021 év végéig 2200 partnere működése támogatására és közel 10 ezer munkahely megőrzésére a szektorban.

A cég értékesítési csatornáinak teljesítménye a járvány okozta nehézségek ellenére 2020-ban is teljesítette az egy évvel korábbi szintet.

A legnagyobb, 315,8 milliárd forintos forgalmat a magánüzletek érték el, a leglátványosabb bővülést ugyanakkor a dinamikus fejlesztéseknek köszönhetően a 120,1 milliárd forintos árbevételt generáló digitális csatornák produkálták, amelyek 37,3 százalékkal haladták meg a bázisidőszak eredményét, ezzel immár 20,9 százalékos a részesedésük a teljes forgalomból. A három üzletág közül a sportfogadás és a lottójátékok területe tovább nőtt, az előbbinek 48, az utóbbinak pedig 30 százalékos az árbevétel-arányos súlya, míg a fennmaradó 22 százalékért felelős sorsjegyértékesítés aránya kissé visszaesett.

Az idén 30 éves Szerencsejáték Zrt. az ünnepi évben újra rekordot jelentő eredményekre készül: a közelgő labdarúgó Európa-bajnokság és az olimpia pedig a tervek szerint nemcsak a sportfogadási üzletág, hanem az interaktív csatorna térnyerésének is újabb lökést adhat - hangsúlyozta Czepek Gábor, a cég vezérigazgatója a közleményben. Jelezte azt is: a kerek évforduló évében további új termékek bevezetése mellett a külpiaci terjeszkedést is vizsgálják.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Mónus Márton