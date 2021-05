Békássy Szabolcs: a nyár végén érzékelhetjük a házi orvosi ellátás átalakítását

A kormányrendeletet már módosították, de még nem álltak fel az új praxisközösségek.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) közölte, a kormány célja, hogy

megerősítse az alapellátást,

lerövidítse a betegutakat,

csökkentse a betegek várakozási idejét azzal, hogy bővíti a lakóhelyhez közel elérhető szolgáltatásokat.

A praxisközösségekben történő együttműködés szemléletváltást is jelent és életeket menthet a tárca szerint. Az ilyen orvosi közösségek szélesebb körben és magasabb színvonalon tudják ellátni betegeiket. A kormányrendelet módosításával lehetővé válik, hogy nem csak egymással szomszédos, hanem egy járáson belüli települések szolgáltatói is parxisközösséget alkossanak, legföljebb tíz szolgálattal.

Békássy Szabolcs szerint heteken belül megjelenhetnek a praxisközösségeknek szánt pályázatok. Mint az InfoRádiónak elmondta, addig nem állhattak föl a praxisközösségek, amíg ki nem jött a kormányrendelet módosítása. Február végéig szándéknyilatkozatot kellett benyújtani az alapellátási igazgatóságnak, ezután megköttethetnek az együttműködési megállapodások, ezzel elkezdődhet a praxisközösségek munkája és megjelenhetnek a többletszolgáltatások az alapellátásban, ennek idejét a vezető háziorvos a nyár végére teszi.

Az Emmi meghatározta, hogy kik lehetnek tagjai a házi orvosi parxisközösségeknek, ezzel az a minisztérium szándéka, hogy megakadályozza, hogy nagybefektetők kezébe kerüljenek.

Békássy Szabolcs elmondta azt is, hogy a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogászati alapellátást végző orvosokéhoz hasonlóan az iskolaorvosok bérét is az egészségügyi jogállásról szóló törvény hatálya alá tartozó kollégák béréhez igazították. Azaz ők is megkapták a béremelést.

