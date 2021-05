Nyelvtudás: kiskapuként használják a magyarok az eszperantót

Május végére várhatóan megközelíti a 60 ezret az államilag akkreditált nyelvvizsgát tevő tanulók száma. Ez a demográfiai változásokkal arányos csökkenést jelent a 2018-as és 2019-es számokhoz képest - mondta el az InfoRádiónak a Nyelvtudásért Egyesület elnöke.

"Ezek a számok becslésen alapulnak, hiszen a hivatalos, végleges vizsgázók száma jó pár héttel a vizsgák után lesz elérhető, de a nagyobb vizsgaközpontok jelentkezési adataiból világosan azt látjuk, hogy a tavalyi pandémiás, amnesztiás évhez képest nagyon nagy a növekedés, 65 százalék körüli, vagy másképp nézve: az azt megelőző bázisévekhez hasonló számokat várunk, legalábbis az eddigi adatok szerint. A jövőről nagyon nehéz bármit is mondani" - részletezte az InfoRádióban Rozgonyi Zoltán.

A vizsgázók közel kétharmada angol nyelven próbálkozik, 30 százalék a németes, a többi nagyon alacsony százalékon osztozik a többi nyelv, de stabilan

harmadik-negyedik helyen az eszperantó áll, ami Rozgonyi Zoltán szerint egy "szabályozási anomáliából" adódik, a felsőoktatásból kikerülők nyelvvizsga-kötelezettségéből.

Sajtóhírek szerint a HÖOK idén újra nyelvvizsga-amnesztiát kért az ITM-től, ami "nem segíti", hogy a diplomás embereknek nyelvvizsgájuk is legyen.

Erről a Nyelvtudásért Egyesület elnöke azt mondta:

"Jóval több mint 10 éve fennálló probléma, hogy az egyetemi évek alatt az egyetemeken tanulók nyelvtudása jellemzően romlik,

azt a nyelvtudást sem sikerül megtartani, amellyel az egyetemre bejutottak.

Ennek tudható be, hogy tízezrével fejezik be a felsőoktatást olyanok, akiknek nem hogy nyelvvizsgájuk nincs, de az idegennyelv-tudásuk egyetlenegy nyelvből sem közelíti meg azt a szintet, amivel az életben bármit is kezdeni lehetne; fontos szakmákról beszélünk, mérnökök jönnek ki használhatatlan nyelvtudással, diplomás egészségügyi dolgozók, tanárok, széles a réteg. Úgy látjuk, »teszteli a vizet« a HÖOK, egy esetleges intézkedés potenciális népszerűségét mérlegelik. De szakmai szervezetek nagyon egyértelműen kiálltak amellett, hogy idén a világon semmi nem indokolja a nyelvvizsga-amnesztiát."

