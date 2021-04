Orbán Viktor a nyitás újabb szakaszáról osztott meg információkat - a nap hírei

Húsvét után egy-két nappal a beoltottak száma eléri majd a 2,5 milliót Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy kinyithatnak a vendéglátóhelyek és a boltok, emellett életbe lép a négyzetméter alapú korlátozás - közölte a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban azt is elmondta: április 19-én kinyithatnak az iskolák és az óvodák. A kormányfő úgy számol: április 13-ig már több mint 3 millió lehet a beoltottak száma. Orbán Viktor beszélt arról is: az operatív törzstől egy héten belül választ vár arra, hogy be lehet-e oltani a 16-18 év közöttieket.

Az országos tisztifőorvos szerint ha a lakosság kellő fegyelemmel ünnepli a húsvétot, akkor a járvány a közeljövőben tetőzhet, amit az esetszámok lassú csökkenése követhet. Müller Cecília azt mondta: hogy az oltásokat minden elé helyezik, ezért az oltópontok húsvét alatt is folyamatosan működnek.

Az elmúlt 24 órában 9055 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, 267 beteg halt meg. A járvány kezdete óta 21.262 ember hunyt el a covid betegség szövődményei miatt.11.747 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1.467-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig több mint 2 millió 156 ezren kaptak védőoltást, közülük 863 ezren már a második adagot is.

Szlovákia 40 nappal meghosszabbítja a veszélyhelyzetet. A pozsonyi parlament csütörtökön szavazta meg a koronavírus-járvány miatt szükséges intézkedést. Szlovákiában ugyancsak csütörtökön nevezte ki az új miniszterelnököt és kormányát az államfő. A kabinet élére a pénzügyi tárcát eddig vezető Eduard Heger került.

Az uniós tagországok zöme megegyezett a lélekszámarányos vakcinaelosztásban. A több napig tartó tárgyalások eredményeként tető alá hozott megállapodás szerint a Pfizer oltóanyagokból csaknem 3 millió adagot szolidaritásból szétosztanak a koronavírus-járvány miatt leginkább rászoruló országok között.

Horvátország június végéig beolthatja a felnőtt lakosság felét - mondta az egészségügyi miniszter. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Zágráb szolidaritási alapon további több mint 700 ezer dózist kap a Pfizer/BioNTech vakcinájából az uniótól. Az AstraZeneca ugyanis nem szállította le időben a lekötött mennyiséget.

Erkölcstelen, embertelen, elfogadhatatlan politikai hasznot remélni a járványhelyzetben – fogalmazott a köztársasági elnök nagypénteki beszédében. Áder János arra kérte a politikai közszereplőket, hogy aki nem tud segíteni, legalább ne ártson! Az államfő szorgalmazta, hogy minél többen oltassák be magukat.

Húsvét ünnepén a koronavírus-járvány miatt idén is a hívek részvétele nélkül tartanak ünnepi szentmisét, istentiszteletet a katolikus, a református és az evangélikus egyház vezetői. A szertartásokat a televízióban és az interneten élőben közvetítik.

A Vatikánban is már második évben zajlik hívők nélkül a húsvét. Az üres Szent Péter téren vezeti a keresztutat Ferenc pápa nagypéntek este. A krisztusi passió stációin elhangzó meditációkat 8 és 19 év közötti gyerekek és fiatalok írták.

Március végén elindult a pesti belvárosi Duna-part felújításához szükséges, kiviteli tervekre vonatkozó közbeszerzés. A RAK-PARK projekttel egy sokszínű Duna-parttal gazdagodhat a főváros. A jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció várhatóan 2022 nyarára készül el.