Óvatosságot kért Orbán Viktor a lakosságtól, mert nagyon veszélyes lehet a húsvét miatti sok találkozás és családi összejövetel miatt nagyon veszélyes lehet, ha nem tartjuk be a korlátozásokat, szabályokat. Mindenki hordjon maszkot közterületen, tartsa a távolságot.

Akik nincsenek beoltva, legyenek tekintettel magukra és azokra is, akiket megfertőzhetnek

- kérte, hozzátéve, hogy a szokásos húsvéti ünneplésből most "vissza kell venni".

260 halott, több mint 9000 új fertőzött fog szerepelni a pénteki adatokban - árult el néhány részletet, hozzátéve, hogy eddig 2 156 680 ember kapta meg az első oltását, 863 000-en pedig már a másodikat is.

Az április 4-ével végződő héten, a húsvét után 1-2 nappal meghaladjuk a 2,5 milliós oltotti számot, és

az április 13-mal záródó oltási héten meghaladjuk a 3 milliót,

egy héttel később pedig a 3,5 milliós beoltottszámot is, vagyis felgyorsulnak az oltások, több vakcina érkezik nyugatról.

A 2,5 milliós oltotti szám elérése után néhány nappal életbe lép az új szabályozás, nyithatnak a boltosok, de új szabályokkal:

hosszabb nyitvatartás (később kezdődő kijárási korlátozás),

10 négyzetméterenként egy vásárló.

Következő lépésben nyithatnak az óvodák, iskolák, és jövő pénteken döntenek arról, hogy mi történjék, ha eléri az oltotti létszám a 3 milliót, akkor be is számol erről a nyilvánosságnak.

Vannak, akik azt gondolják, hogy zárásokkal meg lehet állítani a vírust. Tévednek - jelentette ki a kormányfő, azzal indokolva, hogy a brit vírus másmilyen, ezt lehet lassítani korlátozásokkal, de nem lehet velük megállítani. Megállítani csak a vakcinával lehet - ismételte meg a szerdán is elmondottakat.

A németek, a franciák, az osztrákok jól teszik, ha most szigorítanak, mert nekik nincs annyi vakcinájuk - nekünk azért van, mert nem csináltunk a nyugatiakhoz hasonlóan politikai kérdést az oltásbeszerzésből. Meglátása szerint a nyugati, talán a gyarmattartó időkből származó időkből száramazó felsőbbrendűség-érzésnek (hogy mindent jobban meg tudnak oldani a világ többi részénél) most nincs helye, és ha vége lesz a járványnak, azt fogjuk látni, hogy a világ 70 százalékát keleti vakcinával oltották be.

Ha valakit le akarnak beszélni az oltásról, és hallgat ezekre a hangokra, meghalhat - mondta Orbán Viktor arra a riporeri kérdésre, mit gondol arról, hogy elhunyt egy DK-s képviselő, aki nem kért egy keleti vakcinát. Meglátása szerint a baloldal úgy gondolkodik, hogy "beszéljük le az embereket az oltásról, mert akkor nagyobb lesz a baj és többen meghalnak" és visszatérhetnek a hatalomba.

Úgy látja, az a baloldali politikai hagyomány most is létezik Magyarországon, amelyik mindig támaszkodni akar valakire, de Orbán Viktor úgy van vele, hogy egyedül kell állni a világban a lábunkon, a bajban pedig mindig egyedül van az ember. "Mi magyarok rendezzük be úgy az országunkat, ahogy az szerintünk jó, és bárki, aki be akar avatkozni úgy, ahogy az nekünk nem tetszik, akkor azt hárítsuk el. Ezt hívjuk nemzeti alapon álló politikának, az internacionalisták viszont hol Brüsszelre, hol Moszkvára támaszkodnának. Ez a szemlélet mindig is jelen volt a magyar történelemben, most is itt van - a szavazóknak ezt is figyelembe kell majd venniük a következő választáson" - fejtette ki.

3,7 milliónál tart a vakcinákra regisztráltak száma. A 65 év felettiek 81 százalékát már beoltották, a még hátralévő regisztráltak jövő péntekig megkapják a vakcinát. A nem regisztrált 65 év felüliek elérésére új kampány kell – a korosztályból még 250 ezren nincsenek beoltva.

A szakértőktől két kérdésre vár most választ.

Szabad-e a 16 évnél idősebb középiskolásokat oltani? (Egy hét múlva az operatív törzs döntése alapján fogják bejelenteni, hogy a 16-18 évesek kaphatnak-e vakcinát.)

Ha elérjük a 3 milliós oltotti számot, ki lehet-e nyitni az oltottak számára bizonyos szolgáltatásokat? (Erről most még korai beszélni, de ha megtörténik a nyitás, akkor talán meglódul az oltásra regisztrálók száma is.)

Arra a felvetésre, hogy miért nem teszik kötelezővé az oltást (egészségügyi szakembereket hallgatott meg online ülésén az ellenzék által létrehozott parlamenti koronavírus-vizsgálóbizottság, az álláspont ott hangzott el), Orbán Viktor azt mondta, hogy ez demokrácia, de legfőképpen egy szabad világ, nem lehet kötelezővé tenni, ráadásul a kötelező dolgokkal szemben a magyaroknak nagy az ellenérzése. Ez felnőtteknél, koronavírus-ügyben, Magyarországon nem működne - vélekedett.

A Matteo Salvinivel, az olasz jobboldali kormánypárt, a Liga vezetőjével, és Mateisz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel folytatott csütörtöki megbeszélésről elmondta: "Salvini a hősünk, mert bebizonyította, hogy a tengeren is meg lehet állítani a migrációt" - a magyarok ezt a szárazföldön bizonyították be - jegyezte meg.

Úgy látják, hogy a korábbi hagyományos európai kereszténydemokrata párt, az Európai Néppárt hosszútávra elkötelezte magát a balodlallal való együttműködés mellett, és ez azt jelenti, hogy átvette annak értékeit: feladta a keresztény gyökereit, nem nemzeti Európát képzel el, támogatja a migrációt és csak az illegális migrációt utasítja el. Vagyis oitt maradt sok tíz- vagy százmillió európai, akiknek fontos a kereszténység, akik nemzetállamot akarnak, nem akarnak kommunizmust, sem cenzúrát (amit ma politikai korrektségnek hívnak Orbán Viktor szerint), valamint nem akarnak birodalmi alattvalók lenni - ezért lépett ki a Fidesz az Európai Néppártból.

Lehetnek nézeteltérések, de ezeket tudjuk rendezni

- mondta Orbán Viktor, és a leggyakrabban említett lehetséges konfliktuspontokra reagálva kifejtette

Arra a kérdésre, hogy mikor fognak pihenni a - húsvétkor is - megállás nélkül dolgozók ápolók, orvosok, háziorvosok, azt mondta: ők a mi hőseink, sok millió embert mentenek meg ettől a nagy bajtól, a betegségtől, szövődményektől, haláltól. "Ez most egy ilyen húsvét, adjuk meg az egészségügyiseknek a tiszteletet, ne mondjuk, hogy összeomlik az egészségügy, mert azzal leértékeljük a benne dolgozók munkáját, akik működtetik" - érvelt a kormányfő.

A húsvéti ünnepre visszatérve közölte: vasárnap reggel, ahogy feljön a nap, eljön a feltámadás, és akkor gondolhatunk arra, hogy lesz magyar feltámadás is. Szép húsvétot, boldog feltámadást kívánt a rádióhallgatóknak, azzal zárva mondandóját, hogy "úton vagyunk a szabadság felé".

