Engedélyezte az egynapos műtéti ellátásokat az emberi erőforrások minisztere - napinfó

A javuló járványügyi mutatóknak köszönhetően engedélyezte az egynapos műtéti ellátások visszavezetését az emberi erőforrások minisztere a szájsebészeti és a fül-orr-gégészeti műtéteken kívül. Az operatív törzs tájékoztatóján az országos tisztifőorvos elmondta: a megfelelő higiénés előírások betartásával, előjegyzés alapján lehet igénybe venni az ellátásokat. Aki beavatkozás előtt áll, annál PCR-tesztet és antigén alapú gyorstesztet is elvégeznek. Müller Cecília beszélt arról is: már több mint 75.800 ember a második védőoltását is megkapta. A napokban 40 ezer ember beoltását tervezik, megkezdődhet a regisztrált 89 éven felüliek oltása.

Egy nap alatt újabb 1048 embernél mutatták ki Magyarországon a koronavírus fertőzést. Ez a duplája az egy nappal korábbinak. 83 többségében idős, krónikus beteg halt meg a szövődményekben. 3697 embert ápolnak kórházban, közülük 269-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 85 ezer körülire csökkent. A járvány kezdete óta már több mint 370 ezren kapták el a vírust, a halálos áldozatok száma meghaladta a 12 ezer 700-at.

Az orosz és kínai vakcina magyarországi engedélyezési dokumentumainak bemutatását kéri a Magyar Orvosi Kamara. Kincses Gyula, a köztestület elnöke az InfoRádióban elmondta: levélben fordultak az Országos Gyógyszerészeti- és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatójához, hogy mielőbb megismerhessék a készítmények alkalmazási előiratát, amely rendelkezik például az oltható személyek köréről. Kiemelte: az orvosok csak a hivatalos előírások birtokában tudják ajánlani az oltásra jelentkezőknek a készítményeket.

Az oltási sorrendben a szociális intézményekhez hasonló elsőbbséget kér a nyugdíjasházakban lakóknak és az ott dolgozóknak a főpolgármester. Karácsony Gergely levélben kérte ezt Müller Cecília tisztifőorvostól. A főpolgármester azt írta: a bentlakásos intézményeken kívül a Fővárosi Önkormányzat kilenc lakóházban 391 nyugdíjasházi lakást is üzemeltet, melyek ugyan nem tartoznak a szakosított szociális intézmények közé, mégis hasonlóak azokhoz.

Összehangolt cselekvési programot sürget a járvány által leginkább sújtott kkv-szektor segítésére a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. A köztestület azt kéri, hogy engedjék el a budapesti önkormányzati tulajdonban lévő kisvállalkozók által üzemeltetett vendéglátóhely teljes bérleti díját, visszamenőleg 2020. november 1-től a korlátozások végéig. Emellett minden budapesti kerületi önkormányzat engedje el a teljes 2021-es évre a közterületfoglalási díjat. A BKIK javasolja a Budapesti Válságkezelő Alap felállítását.

Franciaországi vállalatok is gyártanak majd koronavírus elleni vakcinát. Emmanuel Macron államfő a nagy európai és francia gyógyszeripari vállatok képviselőivel folytatott találkozója után megerősítette, hogy a nyár végéig minden francia megkaphatja az oltást, miután négy franciaországi telephelyen a hónap végén megkezdődik a Moderna, majd a Pfizer-BioNTech vakcinájának előállítása. Besegít a Pfizer-BioNTech oltóanyagának gyártásába a Sanofi is. A GlaxoSmithKline belgiumi gyára még az idén 100 millió adagot gyárt a német CureVac koronavírus elleni vakcinájából.

Az AstraZeneca szerint javítja az általa kifejlesztett koronavírus elleni vakcina hatékonyságát, ha növelik a dózisok beadása közötti időt. A brit gyógyszergyár a friss klinikai vizsgálati eredmények alapján közölte: az oxfordi egyetemmel közösen kifejlesztett oltóanyag 100 százalékos védelmet nyújt. A cég hangsúlyozza: a készítmény 67 százalékban véd a betegség átadása ellen. Az AstraZeneca vakcinájának első adagja 70 százalék feletti védelmet alakít ki az oltottak szervezetében.

Az együttműködésen és a jogállamiságon nyugvó nemzetközi rendet sürgetnek a koronavírus-világjárvány okozta válság leküzdéséért az Európai Unió, az ENSZ és több ország vezetői. A Frankfurter Allgemeine Zeitung című német lapban és több más újságban megjelent vendégkommentárban kiemelték, hogy a koronavírus-járvány utáni világ más lesz, mint a járvány előtti, de ettől a változástól nem tartani kell, hanem megragadni a benne lévő lehetőséget.

A NATO és az Európai Unió is üdvözli a nukleáris leszerelést célzó új START-szerződés ötéves meghosszabbításáról szóló megállapodást. Brüsszel a fegyverarzenál további csökkentését célzó párbeszéd folytatását is javasolja Moszkva és Washington között. Az orosz külügyminisztérium tájékoztatása szerint hatályba lépett a 2011-ben kötött orosz-amerikai szerződés meghosszabbítása. Ez az egyetlen jelenleg érvényben lévő szerződés Washington és Moszkva között, amely korlátozza a két fél nukleáris arzenálját.

Olaszországban szakértői kormány megalakítására kérte fel az államfő Mario Draghit. Az Európai Központi Bank előző elnöke hírek szerint már kész miniszteri listával járult az elnök elé, a helyi politikai gyakorlatnak megfelelően fenntartással elfogadta a megbízást, és egységre szólított fel. Elemzők szerint a 73 éves Mario Draghit az olasz közvélemény megfelelő személynek tartja a koronavírust követő gazdasági-pénzügyi talpraállás biztosítására. Sergio Mattarella elnök a sikertelen tárgyalások után kedden jelentette be az eddigi kormánytöbbség végét.