Percről percre - a koronavírus-járvány pénteki hírei

2021.02.01. 09:58

Szerbia őrült tempóban olt

Szerbia összesen 11 millió adag vakcinát szerez be, az újabb nagy mennyiségű oltóanyagról hétfőn vagy kedden írja alá a szerződést - közölte Ana Brnabic miniszterelnök. A kormányfő vasárnap leszögezte: az ország eddig 6,5 millió adag oltást szerzett be az aláírt szerződéseken keresztül. Ennek eddig körülbelül egyharmada érkezett meg Szerbiába, a következő hónapokban azonban várhatóan mind a 11 millió adag megérkezik. Ana Brnabic közölte, hogy oltás szempontjából Szerbia vezetőnek számít Európában, ugyanis nemcsak a vakcina első adagját, hanem a második adagot is biztosítani tudta mindenki számára. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma hétfőre Szerbiában 1366-tal 395 263-ra, Koszovóban 287-tel 60 218-ra, Észak-Macedóniában 175-tel 92 706-ra, Montenegróban 457-tel 61 659-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 195-tel 122 111-re növekedett. A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában hússzal 4020-ra, Koszovóban hattal 1498-ra, Észak-Macedóniában héttel 2855-re, Montenegróban hárommal 805-re, Bosznia-Hercegovinában pedig kilenccel 4635-re nőtt. (MTI)