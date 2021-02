Megszólalt a WHO a kínai kutakodásról

"Nagyon eredményesek az eddigi megbeszélések kínai partnereinkkel, különböző kórházakat látogatnak, nagyon hasznos volt a piacon tett látogatás" - mondta Maria Van Kerkhove Genfben tartott virtuális sajtótájékoztatóján.

A koronavírus-világjárvány eredetét kutató, 10 országból érkezett szakértők hétfőn

azokba a kórházakba látogattak el Vuhanban, ahol a járvány kitörése után próbálták megfékezni a betegséget.

A WHO független szakértői januárban érkeztek a közép-kínai Hupej tartomány székhelyére, Vuhanba, ahol kórházakban jártak és vasárnap azon a nagybani piacon, ahonnan az új vírus okozta első tüdőgyulladásos megbetegedéseket jelentették.

A küldöttség hétfőn a Hupej tartományi betegségmegelőző és ellenőrző központban és az intézmény vuhani központjában járt.

Van Kerkhove közöle, hogy a szakértők egyebek mellett a vuhani Virológiai Intézetbe is terveznek látogatást.

"Minél több részletet tudunk meg a helyszínen, annál több kérdésünk van" - mondta. "A csapat folytatja a tájékoztatást. Követik a tudomány fejlődését, és továbbra is kérdéseket tesznek fel és elemzik az adatokat".

Van Kerkhove elmondta, hogy a küldöttség tagjai döntik el, hová szükséges még ellátogatni, de Kínának is jóval kell hagynia a misszió programját.

A szakértők teljes programját nem tették közzé, a kutatókat távol tartják az újságíróktól - jegyezte meg a Reuters brit hírügynökség.

Michael Ryan, a WHO veszélyhelyezi igazgatója közölte, hogy a WHO továbbra is több adatot kér, és bárkinek, akinek információja van arról, hogyan kezdődött a világjárvány, meg kell azt osztania a szervezettel.

Bruce Aylward, a WHO tanácsadója hétfőn közölte, hogy a kis és közepes jövedelmű országok vakcinával történő ellátására létrehozott COVAX program keretében "jelentős mennyiségű" oltást küldött mintegy 190 országba a hét végén.

Mariangela Simao WHO-főtitkárhelyettes közölte, hogy a WHO továbbra is várja az aktuális terveket arra vonatkozóan, hogy februárban és márciusban hány adag védőoltást tudnak a gyártók szállítani.

Nyitókép: MTI/EPA/Roman Pilipej