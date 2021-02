Ukrán tiltás ellenére küld vakcinájából Donyeckbe Oroszország

Nyugati gyártású vakcinák ettől a hónaptól kezdve érkezhetnek Ukrajnába: az állam a Szputnyik V használatát betiltotta, de a donyecki régióban semmit sem tud tenni annak érdekében, hogy ezt be is tartassa. A Moszkva támogatta szeparatisták és az ukrán hadsereg közti összecsapásoknak a 2014 óta eltelt években 13 ezernél is több áldozata volt már a területen, amelyet médiaértesülések szerint az oroszok minden kijevi igyekezet ellenére ellátnak majd az orosz védőoltással, írja a Reuters.

Gyenyisz Pusilin, a magát a régió vezetőjeként nevező ukrán a körzet hírügynöksége, a DAN szerint azt nyilatkozta, hamarosan megkezdődik a területen az immunizáció, az orosz államnak hála. AZ nem tiszta, hogy pontosan milyen szervezeten érkezik majd az oltás.

"Most és a jövőben is rendszeresen kapunk majd az oltásból. Hálásak vagyunk Oroszországnak azért hogy minden területen támogat bennünket"

- fogalmazott Pusilin.

Az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap a TASS hírügynökségen keresztül közzétett közleményben tagadja, hogy rajtuk keresztül kerülne orosz vakcina az ukrán lázadókhoz. A Szputnyik V külföldi terjesztése a befektetési alap feladata. A TASS szerint korábban az a hír kapott szárnyra, hogy a donyeckiek 80 ezer adagra számíthatnak Oroszországtól.

A hírre sem Kijev, nem Moszkva nem reagált azonnal. Pusilin elmondása szerint az eddig megkapott vakcinával egészségügyi dolgozókat és tanárokat, azaz a szerintük leginkább veszélyeztetetteket fogják beoltani. A TASS értesülése szerint a donyeckiek már megkapták az eső adagokat, amelyeket harminckét oltóponton, ingyenesen bocsátanak a régióban élők rendelkezésére prioritási sorrendben.

Ukrajna az európai országok közt azon kevesek közé tartozik, amelyek még nem kezdtek tömegimmunizációs programba:

az ok egyszerű, nincs mivel oltsanak.

A 42 milliós állam a COVAX kezdeményezésen keresztül kaphat majd vakcinát, ezen felül csak a kínai CoronaVacról írtak alá külön szerződést, ez viszont még nem rendelkezik engedéllyel, írja a Bloomberg.

Nyitókép: MTI/Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI)