Magyar érdeknek tartja a Fekete-tengeri földgáz kitermelését a kormányfő - a nap hírei

Magyar érdeknek tartja a Fekete-tengeri földgáz kitermelését a kormányfő. Orbán Viktor a Kossuth rádióban elmondta: a romániai területen található energiahordozó az orosz gáz alternatívája, ezért arra kérte Donald Trump amerikai elnököt, hogy a kitermeléssel megbízott amerikai cég minél előbb kezdje el a munkálatokat. Hozzátette: a hétfői washingtoni tárgyaláson szó volt újabb amerikai katonai eszközök beszerzéséről. Orbán Viktor szólt arról is, hogy az európai parlamenti választás után dől el, Magyarország kit támogat az Európai Bizottság elnöki posztjára.

A kormánypártok távolmaradása miatt határozatképtelen volt az országgyűlés rendkívüli ülése. Az ellenzéki pártok a gyermekes családok hajléktalanságának megelőzéséhez szükséges törvénymódosításokat akarták megtárgyalni. Az ülésen azért nem vett részt a Fidesz és a KDNP, mert kampányeseménynek tartotta azt. A kormánypártok szerint az ellenzék korábban nem szavazta meg a bajba jutott devizahiteleseket segítő intézkedéseket. Az ellenzéki képviselők napirend előtt bírálták a kormányoldalt, amiért azok nem akartak foglalkozni a lakhatás kérdésével.

A július elseje után született gyerekek után lehet majd igénybe venni a megemelt összegű jelzáloghitel-elengedést - a jogszabályt ma egyértelműsítették - közölte a családügyi államtitkár. Novák Katalin elmondta, hogy a 4 millió forintos támogatást a július 1. után, a családba harmadikként érkező gyermekek után lehet majd igénybe venni. Új elem lesz, hogy a második gyermek érkezésekor 1 millió forintot írnak jóvá a fennálló ingatlanfedezetű jelzáloghitelekből. Az igényeket a várandósság 12. hetétől lehet benyújtani. Július elsején lép hatályba a hétpontos családvédelmi akcióterv négy eleme.

Az ombudsman szerint a szexuális irányultság nem jelent stigmát, az csak egy, de lényeges vonása az érintettek sokszínű személyiségének. Székely László és két helyettese a homofóbia és transzfóbia elleni világnap alkalmából közölte: az Alkotmánybíróság gyakorlata értelmében a nemi identitás a személyiség magjához tartozó, megváltoztathatatlan tulajdonság, amelynek alapján senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés. Bár ezt Magyarországon és Európa-szerte is számos jogszabály garantálja, a szexuális kisebbségeket manapság is gyakran éri verbális vagy fizikai atrocitás.

Több ezer busz cseréje várható modern járművekre a közösségi közlekedésben a következő 6 évben - jelentette be az innovációs és technológiai miniszter. Palkovics László elmondta, hogy a kormány intenzív egyeztetéseket folytat erről a magyar buszgyártókkal. Az országban ma 8 ezer autóbusz fut, jelentős részük a közösségi közlekedésben, ezeket cserélné modern járművekre a kabinet.

Nagy-Britanniában nem folytatja a tárgyalásokat a Munkáspárt a kormánnyal a Brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodásról. Jeremy Corbyn, a Labour vezetője a miniszterelnökhöz intézett levelében úgy fogalmazott, hogy a tárgyalási folyamat eljutott a lehetséges végső határáig. A Brüsszellel novemberben megkötött kilépési megállapodást a londoni alsóház eddig háromszor szavazta le.

Fél évvel elhalasztja a külföldről behozott autókat és autóalkatrészeket sújtó védővámok bevezetését az amerikai elnök. Donald Trump időt akar hagyni az Európai Unióval és a Japánnal folytatott kereskedelmi tárgyalásokra. Szombaton járt volna le a korábban beígért vámtarifák bejelentésére megjelölt határidő. A tervezett védővámok a legnagyobb mértékben a német autógyártást sújtották volna. Az Európai Unió üdvözölte a döntést.

Ukrajnában a külügyminiszter és a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetője is bejelentette távozását az államfőváltás miatt. Pavel Klimkin azt is közölte: az új államfőnek meg kell kapnia a jogot arra, hogy saját külpolitikai csapata legyen, saját stratégiával. Olekszandr Turcsinov, a védelmi tanács vezetője Petro Porosenko leköszönő államfőnek nyújtotta be lemondását.

Meghalt Herman Wouk Pulitzer-díjas amerikai író, számos bestseller, köztük a Zendülés a Caine hadihajón című világhírű regény szerzője. Az alkotót 103 éves korában érte a halál Palm Springs-i otthonában. Herman Wouk írt történelmi regényeket, forgatókönyveket, rádiójátékokat, sőt egy musicalt is. 2008-ban ő volt az, aki először megkapta a Kongresszusi Könyvtár életműdíját regény kategóriában.