Nekiment a brit Telegraph a New York Timesnak III. Károly miatt

Az alattvalók egészen hétfő reggel 6 óra 30-ig róhatják le kegyeletüket a londoni Westminster-csarnokban II. Erzsébet királynő koporsójánál, majd ezt követően délelőtt 11-kor kerül sor a temetésre a közeli westminster apátságban. A legtöbb helyi médium szerint több tízezer embert várnak vidékről is a következő négy napban, vagyis hatalmas az érdeklődés.

Korábban a „szerencsések” viszonylag rövid, 5-6 órás várakozás után haladhattak el a ravatal mellett, később viszont már 30 órába is beletelhet. Az InfoRádió londoni tudósítójának beszámolója szerint csütörtök hajnalban a sor körülbelül 3 kilométer hosszan kígyózott a Temze déli partja mentén. A fogyatékkal élőket és mozgássérülteket hamarabb beengedik, de nekik is legalább 2 órás várakozásra kell készülniük. Volt már, aki rosszul lett, elájult, majd hazament.

Ami a hatalmas tömeg kezelését illeti, Szvetnik Endre úgy fogalmazott: a londoni rendőrség – amit egyébként más angliai és walesi körzet egységeivel is megerősítettetek – nagyon jó az emberek terelésében és az útlezárásokban, nagyon jó a szervezettség, de egyébként is mindent előre elpróbáltak.

Munkatársunk arra is kitért, hogy a temetésre pénteken kezdenek majd érkezni a meghívott állam- és kormányfők. Több száz emberről van szó, ami szintén egy hatalmas logisztikai és biztosítási feladatot ró a vendéglátókra. Közben III. Károly király, volt walesi herceg folytatja a körútját az államalkotó nemzetek fővárosaiban, pénteken épp Walesbe látogat.

Vasárnap este 8 órakor egyórás néma csend lesz az egész Egyesült Királyságban,

és hétfő délelőtt kezdődik majd a temetés.

II. Erzsébet egy rendkívül népszerű uralkodó volt, akit – a korábbi felmérések alapján – a nem túl népszerű fia követ a trónon. Szvetnik Endre szerint nem vitás, vannak arra utaló jelek, hogy III. Károlynak más lesz a megítélése, mint édesanyjának, hiszen II. Erzsébet királynőt általában tisztelettel búcsúztatják még a republikánusok is, akik egyébként köztársaságot akarnak. III. Károly király, az elhunyt brit királynő fia (b) és a felesége, Kamilla királyné távozik a londoni Westminster-csarnokból, miután felravatalozták II. Erzsébet koporsóját 2022. szeptember 14-én. A szeptember 8-án, 96 éves korában, uralkodásának 71. évében elhunyt királynőt négy napra, a szeptember 19-i temetésig felravatalozzák a történelmi csarnokban. MTI/AP pool

Megjegyezte, vannak olyan hangok, amik arra panaszkodtak, hogy a rendőrség „túlságosan lelkesen” vett őrizetbe olyan embereket például, akik csak egy táblával álltak ki, rajta felirattal, hogy „ez nem az én királyom”, Károlyra utalva. Erre reagálandó az ellenzéki vezér, Keir Starmer, a Munkáspárt elnöke arra figyelmeztette a tiltakozókat, hogy valamiféle visszafogottsággal közvetítsék az üzeneteiket, tehát annyira hagyományőrző a brit politika elit, hogy még a baloldali Munkáspárt is úgymond „királyságpárti” – tette hozzá az InfoRádió londoni tudósítója

Szerinte az egyelőre nehéz megmondani, hogy Károly esetében ez hogyan fog változni, de mindenesetre a brit konzervatív The Daily Telegraph napilap már nekiment a The New York Times-nak, mondván, a vezető amerikai napilap olyan szélsőséges balos újságírókat fogadott fel a soraiba, akik csak rosszat tudnak írni Nagy-Britanniáról. Az üzenet oka: a Times-ban azt kezdték „pedzegetni”, hogy III. Károly milyen alapon nem fizet adót, és mekkora hatalmas vagyont örököl a királynőtől, továbbá hogy üzleti vállalkozássá bővített egy olyan birtokot, ami az ő tulajdonában van. Ezek az apró támadások talán azt jelzik, nem lesz annyira könnyű dolga, mint II. Erzsébetnek volt – foglalta össze londoni tudósítónk.

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet