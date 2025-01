Vissza a feladónak: az ukránok "öngyilkosságra" tanítják az orosz drónokat

A december 27-én Ukrajna ellen indított 24 orosz drónból 13-at lelőtt az légelhárítás, a többi pedig eltűnt. Legalábbis Ukrajna egéről, mert beszámolók szerint egy trükkös megoldással a védők orosz és fehérorosz célpontok felé irányították őket. Ez okozhatta Oroszország több körzetében azokat a váratlan drónbecsapódásokat, amelyekről a közösségi médiában számos videót tettek közzé.

Russian Telegram channels report a fire on an oil depot in Smolensk region of Russia after a drone attack. pic.twitter.com/0tH1wFgRua — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 31, 2024

A rejtélyes dróncsapásokról a londoni The Standard című újság rántotta le a leplet. Mint kiderült, a támadó robotokat az ukránok repülés közben átprogramozták és visszairányították a feladóhoz.

A szakértők által régóta gyanított, de hihetetlennek hangzó állítást az ukrán fegyveres erők főparancsnoksága erősítette meg. Közölték, hogy a december 27-én támadó orosz drónok majdnem felét sikerült visszairányítaniuk, mi több, új célpontokat jelöltek meg az öngyilkos robotok számára.

In 2024, Russia faced a 13-year record jump in gas prices after a series of Ukrainian drone attacks on refineries that caused fuel production to collapse by more than 10% in the first half of the year.



According to Rosstat, from the beginning of the year to December 23, gasoline… pic.twitter.com/fsSl82YJ5W — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 27, 2024

Az ukránok elektronikai eszközökkel becsapják a drónok navigációs rendszerét, és hamis adatokkal más célpont felé irányítják. A módszer árnyoldala, hogy zavarhatja a mindenki által használt GPS-rendszert és a mobiltelefonokat, ezért az ukrán vezérkar arra figyelmeztet, hogy légiriadó esetén a műholdas navigáció nem működhet rendesen. Ugyanakkor arra kérték a mobiltelefonok használóit, hogy kapcsolják ki a készülékeik automatikus időfrissítési programját (automatic time update mode).

Az óév utolsó napjaiban nagy valószínűséggel a nemrég kifejlesztett, „Pokrova” elnevezésű elektronikai hadviselési rendszert használhatták az ukránok. Nem nagy energiájú rádióhullámokkal zavarják meg a drónt, hanem hamis navigációs adatokkal térítik el az eredeti útirányától. Sokkal rafináltabb módszer ez, ugyanis a korábbi zavarás ellen már kidolgozták a robotok védelmét. Persze az új eljárás amilyen egyszerűnek hangzik, annyira bonyolult, mivel tökéletesen szinkronizált adók hálózatára van szükség.

Images of a Russian decoy drone that was deployed in an attack on the Sumy region of Ukraine. These are basically meant to spoof radar and draw air defense fire and missiles so that the attacking drones will get through. pic.twitter.com/dTNMtzNKea — raging545 (@raging545) December 28, 2024

A hamis navigációs jeleket viszont sokkal nehezebb felismerni, mint a zavarást, ugyanis az eltérítést finoman, apró korrekciókkal végzik. Ezért fontos, hogy a félrevezetés minél nagyobb távolságban kezdődjön, még jóval azelőtt, hogy a drón az eredetileg kiválasztott cél körzetébe érne. Amennyiben kellő idő áll rendelkezésre, úgy a drónt nem egyszerűen eltérítik, hanem teljesen új célpont felé vezetik, ami akár Oroszországban vagy Fehér-Oroszországban is lehet.