II. Erzsébet halála után III. Károly király megörökölte a Lancaster hercegségben lévő birtokot. Legidősebb fia, Vilmos herceg a cornwalli hercegség birtokát kapta meg, írja az RTL.hu.

A portál a Business Insider írását idézve arról is beszámol, hogy az új királynak nem kell örökösödési adót fizetnie a 750 millió dollárt érő Lancaster hercegségi birtok után. Ezt egy olyan törvény teszi lehetővé, amit 1993-ban a brit kormány fogadott el, azzal a céllal, hogy megvédje a királyi család vagyonát. Azért volt erre szükség, hogy ne váljon semmivé a vagyon, ha rövid időn belül két uralkodó is meghal. A rendelkezést először 2002-ben alkalmazták, amikor az anyakirálynő mintegy 80 millió dolláros vagyonát, köztük egy Faberge-tojásgyűjteményt is II. Erzsébetre hagyományozta.

A királyi család tagjainak nem kell megfizetniük a 325 ezer fontnál, tehát nagyjából 148,3 millió forintnál nagyobb értékű ingatlanok után azt a negyven százalékos illetéket sem, ami a nem királyi családban élő brit lakosokra vonatkozik. A Lancaster-birtok tavaly nagyjából 10,9 milliárd forint értékű bevételt termelt, a király mostantól erre is jogosult.

Egy 1702-ben elfogadott törvény megtiltja az uralkodónak, hogy a vagyonból bármit is eladjon. A királynő 1993-ban kezdett önkéntesen jövedelem- és tőkenyereségadót fizetni a birtok után, ezt a példát Károly király is követheti.

Nyitókép: MTI/AP/PA pool/Victoria Jones