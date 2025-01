Oroszország elleni tömeges rakétatámadásokra készülnek az ukránok – videó

A Trembita fejlesztése még 2023-ban indult meg, már készült is belőle egy 150 kilométeres lőtávolságú változat. A következő generációs eszköz hatótávolsága már 600 kilométer lesz, amivel Moszkvát is el tudják érni az ukrán csapásmérő erők - írja a Portfolio a londoni The Telegraph cikke nyomán.

A fegyver hasonlóan működik, mint a második világháborús V1-es rakéta: egy egyszerű sugárhajtóművel célba juttatott szárnyas robbanófejről van szó, amely modern, GPS-alapú navigációt használ. A tömeggyártása várhatóan nagyon olcsó lesz, egy rakéta előállítási ára alig 10 ezer dollár, vagyis durván 4 millió forint. Ehhez képest egy amerikai ATACMS-rakéta ára 1 millió dollár, azaz durván 400 millió forint.

A Telegraph szerint Ukrajna akár több ezer darab Trembitát is építhet, melyekkel orosz városokat, katonai bázisokat és olajfinomítókat vehetnek célba.

A lap kitér arra is, hogy a Trembita várhatóan nem bír majd olyan nagy rombolóerővel, mint az amerikai ATACMS-rakéta vagy a brit-francia Storm Shadow, várhatóan nem is lesz olyan pontos. Fontos viszont, hogy egyszerre sokkal többet tudnak indítani majd az ukránok a kijelölt célpont ellen, így felszíni létesítmények ellen jól működhet.

Végül, de nem utolsósorban: a Trembita-rakéták tömeggyártása függetlenítheti az ukrán csapásmérő erőket a külföldi segítségtől, ami sokat számít most, hogy Amerika katonai támogatása a Trump-kormány beiktatásával minimum kérdésessé válik.