Már szombaton lezárhatják a II. Erzsébet ravatalához vezető sort - térkép

Aki biztosan szeretné látni a királynő felravatalozott koporsóját, jól teszi, ha hétvége előtt áll be a sorba, azt ugyanis a jelenlegi számítások szerint már akár szombaton is lezárhatják. II. Erzsébet koporsóját helyi idő szerint hétfőn reggel fél hétig tekinthetik meg a gyászolók.

A sor hosszát folyamatosan nyomon követheti bárki az eseményt szervező minisztérium által fenntartott csatornákon, amelyek csak a sor hosszát, nem pedig a sorban állás várható idejét ismertetik - írta a BBC. Ezen az útvonalon állhatnak sorba az emberek: a piros a fő sort jelöli, a szaggatott lila pedig az azoknak létrehozottat, akik nem tudnak hosszasan sorban állni

Az út mentén több mint 500 ideiglenesen felállított mellékhelyiséget használhatnak a gyászolók, rendszeresen találhatók frissítőpontok is a sor mentén, amelyeknél vizet vehetnek magukhoz.

Akik élelmiszert vásárolnának, azoknak is lesz lehetősége ezt megtenni. A sort el lehet hagyni azért, hogy szükségleteiket kielégítsék. Sorban állnak az emberek a Temze partján, hogy leróják kegyeletüket a londoni Westminster-csarnokban felravatalozott II. Erzsébet királynő előtt 2022. szeptember 14-én. A szeptember 8-án, 96 éves korában, uralkodásának 71. évében elhunyt királynőt négy napra, a szeptember 19-i temetésig ravatalozták fel a történelmi csarnokban. MTI/AP/Bernat Armangue

A Westminster Hall akadálymentes bejárattal is rendelkezik azok számára, akik nem tudnak lépcsőkön érkezni, illetve egy, az épület közelében elhelyezett belépőponton üzemezetten engedik be azokat a sorba, akik nem képesek akár egy napig is várakozni egészségi állapotuk miatt, de ragaszkodnak a részvétnyilvánításhoz. Ez történik csütörtökön Londonban Ez az első teljes nap a felravatalozott királynő koporsójának megtekintésére.

Folyamatoson őrt állnak a koporsó körül, miközben az emberek érkeznek leróni kegyeletüket.

Ma van a határideje annak, hogy a meghívottak jelezzék: részt vesznek-e a temetésen.

Az első részvétnyilvánítók emlékei

A The Guardian cikke arról számol be, hogy a részvétüket elsőként nyilvánítók hogyan élték meg a királynőtől vett végső búcsút. Vanessa Nathakumaran elsőként állt be a sorba még hétfőn délelőtt fél 11-kor.

"Küzdöttem a könnyeimmel a koporsó előtt. Érzelmekkel teli élmény volt. Elmondtam egy imát a királynőért, megköszöntem szolgálatát és azt kívántam, nyugodjon békében" - mondta el az 56 éves londoni nő.

Anne Daley másodikként állt a sorban: a 65 éves cardiffi nő szerint megindító volt leróni kegyeletét, a Westminster Hallban óriási csend honolt. Monica Farag a tizedik volt a részvétnyilvánítók között: azt mondta, leírhatatlan, amit érzett.

"Rövid ideig tartott, de csodálatos, megnyugtató érzés volt. Katolikusként ahogy a koporsóhoz értem, pukedliztem, keresztet vetettem és elmondtam egy rövid imát.

Megérte sorban állni az esőben is.

Ráadásul ahogy kiléptem, egy madár fehér tollat hullatott elém, amit eltettem" - fogalmazott. A londoni Westminster-csarnokban felravatalozott II. Erzsébet királynő előtt róják le kegyeletüket az emberek 2022. szeptember 14-én. A szeptember 8-án, 96 éves korában, uralkodásának 71. évében elhunyt királynőt négy napra, a szeptember 19-i temetésig ravatalozták fel a történelmi csarnokban. MTI/AP/AFP pool/Ben Stansall

A 61 éves Delroy Morrison azt mondja, az a kis kellemtelenség, amit sorban állva átéltek, semmiség volt ahhoz a hetven évi szolgálathoz képest, amit II. Erzsébet "letett az asztalra".

Nina Kristofferson, a Surrey Egyetem 40 éves tanára is köszönetét fejezte ki Erzsébetnek, könnyek között.

"Amikor a koporsóhoz értem, levettem a kalapomat, elmondtam egy imát és sírtam. Ez lehetőség volt arra, hogy köszönetet mondjak 70 évért. Ez egy hálátlan munka, de ő elegánsan végezte"

- fogalmazott.

A sorban külföldi állampolgárok is várakoztak: ők kifejezetten azért érkeztek Londonba, hogy leróják kegyeletüket. A beszámolók szerint az első sorban állók közt volt, aki elájult, mivel órákon át álltak az épület előtti kertben.

Nyitókép: MTI/AP/Kin Cheung