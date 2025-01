Ha air fryert szeretne, erre figyeljen, mielőtt késő lenne!

A legtöbb márka a légsütő kapacitását literben adja meg, nem pedig a benne elférő élelmiszer súlyában - írja a The Sun cikke nyomán az Origo, hozzátéve, hogy a gyártók ezzel figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy valójában nem kihasználható a gép teljes belső területe a sütéshez. Így a vásárlók azt gondolhatják, hogy a termék nagyobb annál, mint amit a gyakorlatban hasznosítani tudnak.

A cégek elárulták, hogy a legtöbb légsütő tényleges kapacitása a meghirdetett kapacitás 60 és 80 százaléka között mozog. Azt is elmondták, hogy a legtöbb légsütőben körülbelül 400 g élelmiszer fér el. Ám azok számára, akik az egész család számára sütnek, extra nagy változatok is kaphatók, amikbe akár közel egy kilogramm ételt is be lehet tenni.

A nyilatkozó cég szerint választhatnak a kapacitás miatt aggódó vásárlók kettős kamrájú légsütőt is, amikbe 0,6-2,3 kilogramm is belefér. A jelentés egy több mint 3000 terméken végzett tesztet követően jött létre, ebben több mint 200 termékkategóriát vizsgáltak meg.