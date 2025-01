Döbbenetes pusztítást okozott egy orosz drón Ukrajnában, nagy az aggodalom – videó

Eddig 42 tonnányi étolajat sikerült kiszivattyúzni a Déli-Bug folyóból. A szennyeződés akkor került a vízbe, amikor egy ipari étolajjal teli tartályra zuhant egy orosz drón roncsa. A robotot még december 28-án lötte le az ukrán légelhárítás, amikor az oroszok újból tömeges dróncsapást mértek az országra - adta hírül a Kyiv Post.

Az angol nyelvű kijevi portál emlékeztet rá, hogy a Déli-Bug Ukrajna egyik legnagyobb folyója, amelynek mentén számos nagyváros is található, többek közt a hajógyártásáról ismert félmilliós Mikolajiv (Nyikolajev).

In #Mykolaiv, due to the fall of drone debris, a vegetable oil leak occurred into the Southern Bug River.



The oil tank at an agricultural enterprise was damaged on the night of December 28. The oil leaked into the surrounding area and entered the Southern Bug River - it is still… pic.twitter.com/yvvqk3yNjy