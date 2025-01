Ennyi volt a Halászbástya kordonügye? – Elbontották

Az I. kerületi polgármester péntek reggel utasította az önkormányzat városüzemeltetési munkatársait, hogy bontsák el azt a kordont, amit pár nappal ezelőtt állítottak fel a budai Várban, a Halászbástyánál – derül ki a Telex cikkéből, amelyet polgármesteri közlésre hivatkozva jelentettek meg.

"Egyértelmű volt a visszajelzések alapján, hogy látvány szempontjából sem volt megfelelő ez a megoldás" - mondta a portálnak Böröcz László.

A kerületvezető azt mondta, a kerület önkormányzata decemberben határozott a 30 napos tesztidőszakról, de most ennek is vége, és nem is lesz újra kordon.

Böröcz László elmondta még, a budai Vár "óriási terhelés alatt van", növelni kell a turisztikai bevételeket, a tapasztalatok alapján azonban nem területzár, hanem szolgáltatásbővítés felé mennek.

A kordon január elsején jelent meg.

A felső kilátóterasz korábban is fizetős volt - a nyári szezonban -, az árat most megemelték, és kiterjesztették a lenti szakaszra is.