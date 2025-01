Zürzavar a német reptereken

"Országos informatikai üzemzavar lépett fel" - közölte telefonon a német rendőrség szóvivője, és hozzátette, hogy a rendőrök egyelőre kézzel dolgozzák fel a schengeni övezeten kívülről érkező utasok adatait. Az üzemzavar oka egyelőre ismeretlen.

Számos reptéren, köztük a legforgalmasabbnak számító frankfurti nemzetközi reptéren is kígyózó sorok alakultak ki a határellenőrzésnél. Berlinből szintén megerősítették, hogy a repülőtér bevándorlási hivatalában jóval megnövekedett a várakozási idő.

A massive IT failure at airports across Germany is causing huge delays for passengers arriving from outside the Schengen zone, including the UK. The Federal Police's computer systems are malfunctioning, disrupting passenger checks.



Gladio... pic.twitter.com/l1FIS1XyWs