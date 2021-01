Egy év elteltével újra oltana a Moderna

Nem ismert még, milyen hosszan nyújt védettséget a koronavírussal szemben az ellene kifejlesztett vakcina: a Moderna legfrissebb tervei szerint júliusban új kutatásba kezd, melynek keretében korábbi vakcinakísérletének résztvevőit hívják vissza egy újabb adagra oltásukból. Már meg is kezdődött az önkéntesek felkeresése – írja a CNBC.

"Az eddigi adatok alapján

valószínűsíthető, hogy az oltás nyújtotta védettség legalább egy évig kitart

– fogalmazott a Moderna orvosigazgatója, Tal Zaks. – Ahhoz, hogy megállapíthassuk, mikor szükséges emlékeztetőoltást beadni a védettség további biztosításához, még adatokra van szükségünk, ezeket az adatokat pedig meg kell szereznünk."

A Moderna kísérleti oltásának fejlesztésében részt vevő önkéntesek az első adag vakcinát tavaly március közepén kapták meg, négy héttel később pedig a második adagot is beadták nekik. A kísérlet során többféle dozírozást is kipróbált a cég, végül a 100 mikrogrammos változatot engedélyeztették. Azok, akik ennél kisebb adag hatóanyagot kaptak a kísérlet során, hamarabb kapják majd meg a harmadik oltást, mint azok, akik 100 mikrogrammnyit vagy többet.

A beadni tervezett emlékeztetőoltás ugyanaz, mint aminek engedélyét nemrég megkapták, de a cég vezetője, Stephane Bancel úgy véli, az évek múlásával

szükség lehet majd arra, hogy változtassanak az összetételen

a megjelenő új variánsok függvényében. Bancel szerint a koronavírus elleni oltás olyan lesz majd ebben a tekintetben, mint az influenza elleni.

Az emlékeztetőoltással kapcsolatos kutatás fényt derít majd arra, hogy milyen immunválaszt generál egy egy év elteltével beadott adagnyi vakcina, illetve további adatokkal szolgál majd biztonság szempontjából. Az immunitás A betegség átvészelése után megszerzett immunitás hossza különböző kutatások szerint 5-7 hónapig szinte biztos, ennél hosszabb is lehet. Az újrafertőződés ugyanakkor lehetséges, még ha ritka is, tehát szükség van az óvintézkedések betartására. Nem egyértelmű még, hogy az oltások a megfertőződéstől is óvnak-e, vagy csak attól, hogy súlyos betegség alakuljon ki valakinél. Hogy az immunitás pontosan meddig tart, még kutatandó terület.

