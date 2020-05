WHO: 2021 végéig sem készül el a koronavírus elleni vakcina

A koronavírus elleni vakcina nem készül el a következő év végéig az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Globális Járványriasztási és Válaszadási Hálózatának (GOARN) elnöke szerint. Dale Fisher szerint ez a vakcina esetében is el kell végezni a szükséges vizsgálatokat a biztonság és hatékonyság garantálása érdekében. Emellett szükség lenne a termelés felpörgetése mellett a disztribúcióra is.

Jelenleg öt fázis I vizsgálat folyik, a WHO szakértője a CNBC-nek elmondta, hogy mindig is úgy gondolták, áprilisra-májusra a fázis I vizsgálatok zajlanak majd, és ezután a potenciális vakcinát embereken is kipróbálják, hogy meggyőződjenek arról, hogy az biztonságos-e – írja a Portfolio. Fisher kicsit korainak nevezte Donald Trump hétvégi nyilatkozatát, amelyben az amerikai elnök arról beszélt, hogy bízik benne, a koronavírus elleni vakcina 2020 végére elkészülhet.

A Gilead Sciences remdesivir készítményéről Fisher elmondta, annak ellenére, hogy nagyon pozitív információk érkeztek róla, messze van még attól a bevált csodagyógyszertől, amit látni szeretnénk.

Fisher szerint a legjobb védekezés a Covid-19 elleni vakcina lenne, ami megállítaná a járványt, és amíg nem áll rendelkezésre, addig minden embernek meg kell értenie a közegészségügyben játszott szerepét, az üzenetet pedig folyamatosan hangsúlyozni kell: szükség van a társadalmi távolságtartásra, és arra is, hogy valaki nem érzi jól magát, inkább maradjon otthon.

